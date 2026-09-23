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Ukončeno

CarStudioAudiosystém do auta

CE138/12

Zažijte ve svém voze živou hudbu

Se zařízením Philips CE138 můžete ve svém voze bez problémů poslouchat hudbu z iPodu nebo iPhonu, zařízení USB a karet SDHC. Je vybaveno odnímatelným předním panelem pro zabezpečení a ochranou proti nárazům pro plynulé přehrávání na cestách.

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Posedlost zvukem

Zažijte ve svém voze živou hudbu

  • Pro iPod a iPhone

  • USB/SDHC

Přehrávejte a nabíjejte iPod/iPhone najednou

Přehrávejte a nabíjejte iPod/iPhone najednou

Užijte si svou oblíbenou hudbu ve formátu MP3 při nabíjení svého zařízení iPod/iPhone. Doky umožňují připojení vašeho přenosného zařízení přímo k dokovacímu zábavnímu systému, takže můžete poslouchat svoji oblíbenou hudbu se skvělým zvukem. Při přehrávání také nabíjejí vaše zařízení iPod/iPhone, takže si můžete vychutnávat hudbu a nemusíte mít obavy, že se vašemu přenosnému přehrávači vybijí baterie. Dokovací zábavní systém automaticky nabíjí vaše přenosné zařízení, jakmile je v doku.

Zvuk MAX Sound pro okažité zvýšení výkonu

Zvuk MAX Sound pro okažité zvýšení výkonu

Zvuková technologie MAX Sound zajišťuje okamžité zvýšení výkonu při reprodukci basů a výšek, maximální využití výkonu při nastavené hlasitosti a vytváří nejpůsobivější poslechový vjem – stačí stisknout jediné tlačítko. Důmyslná elektronická soustava upraví nastavení zvuku a hlasitosti tak, aby došlo k maximálnímu zvýraznění basů, výšek a hlasitosti reprodukce bez zkreslení. To má za následek slyšitelné zesílení zvukového spektra i hlasitosti a zvýraznění zvuku hudby libovolného stylu.

Prohlížení podle složek nebo skladeb umožňuje okamžité vyhledávání nebo rychlý přístup

Prohlížení podle složek nebo skladeb umožňuje okamžité vyhledávání nebo rychlý přístup

Tato funkce umožňuje nalézt skladbu nebo album mnohem rychleji: můžete totiž procházet skladby a složky, které obvykle tvoří obsah zařízení USB/SDHC. Díky speciálnímu tlačítku pro složku/skladbu lze vyhledávání provést ve třech snadných krocích – stisknete tlačítko pro složku/skladbu, otočíte knoflíkem hlasitosti a stisknutím vyberete požadovanou položku. Tento jednoduchý postup vám umožní rychle a snadno prohledávat hudbu, zatímco se budete soustředit na řízení.

Technické specifikace

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  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu