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Ukončeno
CE138/12
Zažijte ve svém voze živou hudbu
Se zařízením Philips CE138 můžete ve svém voze bez problémů poslouchat hudbu z iPodu nebo iPhonu, zařízení USB a karet SDHC. Je vybaveno odnímatelným předním panelem pro zabezpečení a ochranou proti nárazům pro plynulé přehrávání na cestách.
Pro iPod a iPhone
USB/SDHC
Užijte si svou oblíbenou hudbu ve formátu MP3 při nabíjení svého zařízení iPod/iPhone. Doky umožňují připojení vašeho přenosného zařízení přímo k dokovacímu zábavnímu systému, takže můžete poslouchat svoji oblíbenou hudbu se skvělým zvukem. Při přehrávání také nabíjejí vaše zařízení iPod/iPhone, takže si můžete vychutnávat hudbu a nemusíte mít obavy, že se vašemu přenosnému přehrávači vybijí baterie. Dokovací zábavní systém automaticky nabíjí vaše přenosné zařízení, jakmile je v doku.
Zvuková technologie MAX Sound zajišťuje okamžité zvýšení výkonu při reprodukci basů a výšek, maximální využití výkonu při nastavené hlasitosti a vytváří nejpůsobivější poslechový vjem – stačí stisknout jediné tlačítko. Důmyslná elektronická soustava upraví nastavení zvuku a hlasitosti tak, aby došlo k maximálnímu zvýraznění basů, výšek a hlasitosti reprodukce bez zkreslení. To má za následek slyšitelné zesílení zvukového spektra i hlasitosti a zvýraznění zvuku hudby libovolného stylu.
Tato funkce umožňuje nalézt skladbu nebo album mnohem rychleji: můžete totiž procházet skladby a složky, které obvykle tvoří obsah zařízení USB/SDHC. Díky speciálnímu tlačítku pro složku/skladbu lze vyhledávání provést ve třech snadných krocích – stisknete tlačítko pro složku/skladbu, otočíte knoflíkem hlasitosti a stisknutím vyberete požadovanou položku. Tento jednoduchý postup vám umožní rychle a snadno prohledávat hudbu, zatímco se budete soustředit na řízení.
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