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Ukončeno

CarStudioAudiosystém do auta

CE132/12

4

| (6) Recenze | 83% Doporučuje tento produkt

Zažijte ve svém voze živou hudbu

Se zařízením Philips CE132 můžete ve svém voze bez problémů poslouchat hudbu z disků USB, zařízení SDHC a přenosných přehrávačů MP3. Systém je vybaven odnímatelným předním panelem pro zabezpečení a ochranou proti nárazům pro plynulé přehrávání na cestách.

Zobrazit všechny výhody

Posedlost zvukem

Zažijte ve svém voze živou hudbu

  • USB/SDHC

Odnímatelný čelní panel zabezpečuje proti krádeži

Odnímatelný čelní panel zabezpečuje proti krádeži

Funkce Music Zone pro nastavitelná optimální místa poslechu

Funkce Music Zone pro nastavitelná optimální místa poslechu

Inovativní technologie Music Zone společnosti Philips umožňuje řidiči a pasažérům vychutnat si hudbu s živějším prostorovým efektem přesně tak, jak to zamýšlel její autor. Uživatelé mohou snadno přepínat hudební poslechové zóny z řidiče na pasažéry a zpět tak, aby dosáhli nejlepšího zaměření zvuku ve voze. Speciální tlačítko pro ovládání zón poskytuje předem definovaná nastavení – levé, pravé a přední (a nastavení Vše). Máte tedy možnost snadno a dynamicky přizpůsobit poslech podle svých potřeb nebo podle potřeb vašich pasažérů.

Zvuk MAX Sound pro okažité zvýšení výkonu

Zvuk MAX Sound pro okažité zvýšení výkonu

Zvuková technologie MAX Sound zajišťuje okamžité zvýšení výkonu při reprodukci basů a výšek, maximální využití výkonu při nastavené hlasitosti a vytváří nejpůsobivější poslechový vjem – stačí stisknout jediné tlačítko. Důmyslná elektronická soustava upraví nastavení zvuku a hlasitosti tak, aby došlo k maximálnímu zvýraznění basů, výšek a hlasitosti reprodukce bez zkreslení. To má za následek slyšitelné zesílení zvukového spektra i hlasitosti a zvýraznění zvuku hudby libovolného stylu.

Technické specifikace

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Recenze

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4.0

z 5

6

Recenze

83%

Doporučuje tento produkt

3
2

01/11/2020

Polska

Polska

Dobrej jakości radio samochodowe

Fajne radio samochodowe, używałem je przez kilka lat i byłem zadowolony. zostało sprzedane razem z autem. Jeśli Philips dalej by produkował radia samochodowe też bym takie wybrał.

Výhody

intuicyjna obsługa

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt CarStudio CE132 Samochodowy zestaw audio

Datum použití 2018-11-01

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt CarStudio CE132 Samochodowy zestaw audio

Datum použití 2018-11-01

10/09/2013

Polska

Polska

Dobry produkt za dobrą cenę

Polecam w 100% produkt. Wspaniałe brzmienie. Jedyny minus nie zapisuje stacji po odłączeniu od prądu.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt CarStudio CE132 Samochodowy zestaw audio

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt CarStudio CE132 Samochodowy zestaw audio

19/05/2013

Polska

Polska

warty tej ceny

kupiony w biedronce takze cena byla przekonujaca i nie zaluje

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt CarStudio CE132 Samochodowy zestaw audio

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt CarStudio CE132 Samochodowy zestaw audio

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu