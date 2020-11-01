3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Ukončeno
Zažijte ve svém voze živou hudbu
Se zařízením Philips CE132 můžete ve svém voze bez problémů poslouchat hudbu z disků USB, zařízení SDHC a přenosných přehrávačů MP3. Systém je vybaven odnímatelným předním panelem pro zabezpečení a ochranou proti nárazům pro plynulé přehrávání na cestách.
USB/SDHC
Inovativní technologie Music Zone společnosti Philips umožňuje řidiči a pasažérům vychutnat si hudbu s živějším prostorovým efektem přesně tak, jak to zamýšlel její autor. Uživatelé mohou snadno přepínat hudební poslechové zóny z řidiče na pasažéry a zpět tak, aby dosáhli nejlepšího zaměření zvuku ve voze. Speciální tlačítko pro ovládání zón poskytuje předem definovaná nastavení – levé, pravé a přední (a nastavení Vše). Máte tedy možnost snadno a dynamicky přizpůsobit poslech podle svých potřeb nebo podle potřeb vašich pasažérů.
Zvuková technologie MAX Sound zajišťuje okamžité zvýšení výkonu při reprodukci basů a výšek, maximální využití výkonu při nastavené hlasitosti a vytváří nejpůsobivější poslechový vjem – stačí stisknout jediné tlačítko. Důmyslná elektronická soustava upraví nastavení zvuku a hlasitosti tak, aby došlo k maximálnímu zvýraznění basů, výšek a hlasitosti reprodukce bez zkreslení. To má za následek slyšitelné zesílení zvukového spektra i hlasitosti a zvýraznění zvuku hudby libovolného stylu.
Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy
4.0
z 5
6
Recenze
83%
Doporučuje tento produkt
Piotr735
01/11/2020
Polska
Dobrej jakości radio samochodowe
Fajne radio samochodowe, używałem je przez kilka lat i byłem zadowolony. zostało sprzedane razem z autem. Jeśli Philips dalej by produkował radia samochodowe też bym takie wybrał.
Výhody
intuicyjna obsługa
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt CarStudio CE132 Samochodowy zestaw audio
Datum použití 2018-11-01
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt CarStudio CE132 Samochodowy zestaw audio
Datum použití 2018-11-01
robo112
10/09/2013
Polska
Dobry produkt za dobrą cenę
Polecam w 100% produkt. Wspaniałe brzmienie. Jedyny minus nie zapisuje stacji po odłączeniu od prądu.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt CarStudio CE132 Samochodowy zestaw audio
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt CarStudio CE132 Samochodowy zestaw audio
jcv79
19/05/2013
Polska
warty tej ceny
kupiony w biedronce takze cena byla przekonujaca i nie zaluje
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt CarStudio CE132 Samochodowy zestaw audio
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt CarStudio CE132 Samochodowy zestaw audio