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Ukončeno

HD videokamera

CAM300WH/00

Snadné zachycení a sdílení skvělých okamžiků

Pořizujte videa a fotografie v rozlišení Full HD s videokamerou ESee CAM300. Její 3" dotyková obrazovka vám poskytne intuitivní ovládání a funkce pro okamžité úpravy a Quick Impression umožní sdílení přímo v televizoru a online.

Zobrazit všechny výhody

S ovládáním dotykovou obrazovkou

Snadné zachycení a sdílení skvělých okamžiků

Mimořádně dlouhá životnost akumulátoru umožňuje delší nahrávání

Vysoce kvalitní fotografie v rozlišení až 12 megapixelů

Vysoce kvalitní fotografie v rozlišení až 12 megapixelů

Oživte detaily vzpomínek na videu s rozlišením full HD

Oživte detaily vzpomínek na videu s rozlišením full HD

Snímejte a vychutnávejte si videa v kvalitním rozlišení full HD (1080p). „1080“ znamená rozlišení displeje, číslo uvádí počet vodorovných řádků na obrazovce. „p“ znamená postupné řádkování, neboli postupné zobrazování řádků v každém snímku. Obraz 1080p poskytuje takovou kvalitu videa, která je lepší než v typických mobilních telefonech nebo digitálních fotoaparátech. Kromě toho využívá videokamera ESee stejný formát videa jako Blu-ray přehrávače – H.264. Tento vysoce komplexní formát nabízí vynikající HD kvalitu obrazu a umožňuje tak ukládat vzpomínky v křišťálově čisté kvalitě obrazu.

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