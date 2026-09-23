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Ukončeno
CAM300WH/00
Snadné zachycení a sdílení skvělých okamžiků
Pořizujte videa a fotografie v rozlišení Full HD s videokamerou ESee CAM300. Její 3" dotyková obrazovka vám poskytne intuitivní ovládání a funkce pro okamžité úpravy a Quick Impression umožní sdílení přímo v televizoru a online.
Snímejte a vychutnávejte si videa v kvalitním rozlišení full HD (1080p). „1080“ znamená rozlišení displeje, číslo uvádí počet vodorovných řádků na obrazovce. „p“ znamená postupné řádkování, neboli postupné zobrazování řádků v každém snímku. Obraz 1080p poskytuje takovou kvalitu videa, která je lepší než v typických mobilních telefonech nebo digitálních fotoaparátech. Kromě toho využívá videokamera ESee stejný formát videa jako Blu-ray přehrávače – H.264. Tento vysoce komplexní formát nabízí vynikající HD kvalitu obrazu a umožňuje tak ukládat vzpomínky v křišťálově čisté kvalitě obrazu.
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