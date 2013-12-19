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Ukončeno

HD videokamera

CAM295WH/00

4.5

| (2) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Snadné zachycení a sdílení skvělých okamžiků

Pořizujte videa a fotografie v rozlišení Full HD s videokamerou ESee CAM295. Její 3" dotyková obrazovka vám poskytne intuitivní ovládání a funkce pro okamžité úpravy a Quick Impression umožní sdílení přímo v televizoru a online.

Zobrazit všechny výhody

S ovládáním dotykovou obrazovkou

Snadné zachycení a sdílení skvělých okamžiků

Editor pro okamžitou úpravu videa přímo na kameře

Nahrávání ve dvou formátech pro full HD i e-mail

Nahrávání ve dvou formátech pro full HD i e-mail

Videa v rozlišení full HD jsou ideální pro sledování na HD televizorech. Pokud ale chcete záznam odeslat e-mailem nebo jej sdílet online, velký HD soubor by bylo nutné zkomprimovat a zkonvertovat do vhodnějšího formátu. Videokamera vám tyto starosti ušetří, neboť může nahrávat ve dvou formátech najednou. Když tuto funkci zapnete, nahrává zároveň ve dvou formátech – ve formátu full HD (1080p) a v e-mailovém QWVGA (240p). Tak si video můžete pohodlně vychutnat na svém HD televizoru a zároveň se o něj rovnou podělit elektronicky.

Rychlé sdílení pro zasílání e-mailem a zveřejňování na Facebooku/YouTube

Rychlé sdílení pro zasílání e-mailem a zveřejňování na Facebooku/YouTube

Díky vestavěnému softwaru Windows můžete bez problémů zveřejňovat své filmy na takových webech, jako je YouTube, Facebook, Twitter a Vimeo. Uživatelé počítačů Mac mohou snadno organizovat, upravovat a sdílet své nahrávky pomocí softwaru iMovie z iLife. Díky pokročilé technologii komprese dokáže HD video formát (H.264) používaný videokamerou Philips vytvářet menší soubory, než standardní videokamery, digitální fotoaparáty a mobilní telefony bez ztráty kvality obrazu, takže je můžete sdílet rychleji! Tyto soubory mohou být také použity jinými programy, například iPhoto a Windows Movie Maker.

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.5

z 5

2

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

19/12/2013

Polska

Polska

Montaz fragmentow filmow, zdjec w calosc (edycja).

Latwa obsluga, jakosc filmow HD i SD. Stosunek jakosci do ceny bdb.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt CAM295WH Kamera HD

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt CAM295WH Kamera HD

07/11/2013

Polska

Polska

Kamera jest ok tylko..

Witam używam kamerki Philipsa od jakiegoś czasu i muszę przyznać iż nagrywanie filmów jest w dość dobrej jakości . Tylko przy mocniejszym zbliżeniu obraz zaczyna pływać i już nie widać tak ostro . Z drugiej strony patrząc za takie pieniądze kamerka jest OK trzeba tylko pamiętać aby kupić kartę pamięci klasy 10 bo na innych filmy się zacinają . Pozdrawiam Robert

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt CAM295WH Kamera HD

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt CAM295WH Kamera HD

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