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Ukončeno
Snadné zachycení a sdílení skvělých okamžiků
Pořizujte videa a fotografie v rozlišení Full HD s videokamerou ESee CAM300. Její 3" dotyková obrazovka vám poskytne intuitivní ovládání a funkce pro okamžité úpravy a Quick Impression umožní sdílení přímo v televizoru a online.
4.6
z 5
8
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Quba992
01/12/2014
Polska
Super kamera Philipsa !!
Polecam wszystkim tą kamerkę ! Można na prawdę nakręcić wysokiej jakości filmy w FULL HD oraz SPORT HD! Przy dziennym oświetleniu kamera dorównuje tym za 500-1000zł . Przydatna funkcja Makro: Szybko wychwytuje zmianę odległości Filmy w Sport HD totalne mistrzostwo !!!!! Jedyną wadą jest długie ładowanie przez port USB w komputerze - 5,5 godziny !
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt CAM295BL Kamera HD
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt CAM295BL Kamera HD
Quba992
01/12/2014
Polska
Super kamera Philipsa !!
Polecam wszystkim tą kamerkę ! Można na prawdę nakręcić wysokiej jakości filmy w FULL HD oraz SPORT HD! Przy dziennym oświetleniu kamera dorównuje tym za 500-1000zł . Przydatna funkcja Makro: Szybko wychwytuje zmianę odległości Filmy w Sport HD totalne mistrzostwo !!!!! Jedyną wadą jest długie ładowanie przez port USB w komputerze - 5,5 godziny !
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt CAM295BL Kamera HD
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt CAM295BL Kamera HD
kruchtet
17/12/2013
Polska
Super kamerka
Rewelacyjny sprzęt za rozsądną cenę. Polecam serdecznie!
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt CAM295BL Kamera HD
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt CAM295BL Kamera HD