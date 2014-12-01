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Ukončeno

HD videokamera

CAM295BL/00

4.6

| (8) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Snadné zachycení a sdílení skvělých okamžiků

Pořizujte videa a fotografie v rozlišení Full HD s videokamerou ESee CAM300. Její 3" dotyková obrazovka vám poskytne intuitivní ovládání a funkce pro okamžité úpravy a Quick Impression umožní sdílení přímo v televizoru a online.

Zobrazit všechny výhody

S ovládáním dotykovou obrazovkou

Snadné zachycení a sdílení skvělých okamžiků

Malý a stylový design, který se snadno vejde do vaší kapsy

Integrovaná zástrčka USB pro snadné připojení k PC/Mac

Integrovaná zástrčka USB pro snadné připojení k PC/Mac

Mimořádně dlouhá životnost akumulátoru umožňuje delší nahrávání

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.6

z 5

8

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

01/12/2014

Polska

Polska

Super kamera Philipsa !!

Polecam wszystkim tą kamerkę ! Można na prawdę nakręcić wysokiej jakości filmy w FULL HD oraz SPORT HD! Przy dziennym oświetleniu kamera dorównuje tym za 500-1000zł . Przydatna funkcja Makro: Szybko wychwytuje zmianę odległości Filmy w Sport HD totalne mistrzostwo !!!!! Jedyną wadą jest długie ładowanie przez port USB w komputerze - 5,5 godziny !

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt CAM295BL Kamera HD

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt CAM295BL Kamera HD

01/12/2014

Polska

Polska

Super kamera Philipsa !!

Polecam wszystkim tą kamerkę ! Można na prawdę nakręcić wysokiej jakości filmy w FULL HD oraz SPORT HD! Przy dziennym oświetleniu kamera dorównuje tym za 500-1000zł . Przydatna funkcja Makro: Szybko wychwytuje zmianę odległości Filmy w Sport HD totalne mistrzostwo !!!!! Jedyną wadą jest długie ładowanie przez port USB w komputerze - 5,5 godziny !

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt CAM295BL Kamera HD

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt CAM295BL Kamera HD

17/12/2013

Polska

Polska

Super kamerka

Rewelacyjny sprzęt za rozsądną cenę. Polecam serdecznie!

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt CAM295BL Kamera HD

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt CAM295BL Kamera HD

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu