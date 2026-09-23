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Ukončeno
CAM200BL/00
Jednoduše nahrávejte domácí videa do televizoru nebo na web
S videokamerou Philips ESee CAM200 je pořizování fotografií a videí až neuvěřitelně snadné, stejně tak jejich následné sdílení. Tažením na 3palcové dotykové obrazovce můžete nasdílet snímky do televizoru nebo na internet – okamžitě a bezdrátově.
Vysílejte události živě pomocí kamery Esee a sdílejte vše, co se děje, právě když se to děje. Stačí se připojit přes Wi-Fi a zvolit možnost „Go Live“. Natáčený obsah se pak začne přenášet na webovou stránku UStream, kde ho mohou sledovat vaše rodina a přátelé, ať jsou kdekoli. Dovolte svým milovaným, aby s vámi sdíleli vaše zážitky, a podělte se o skvělé okamžiky svého života v přímém přenosu.
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