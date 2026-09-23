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Ukončeno

HD videokamera

CAM200BL/00

Jednoduše nahrávejte domácí videa do televizoru nebo na web

S videokamerou Philips ESee CAM200 je pořizování fotografií a videí až neuvěřitelně snadné, stejně tak jejich následné sdílení. Tažením na 3palcové dotykové obrazovce můžete nasdílet snímky do televizoru nebo na internet – okamžitě a bezdrátově.

Zobrazit všechny výhody

prostřednictvím vestavěného rozhraní Wi-Fi

Jednoduše nahrávejte domácí videa do televizoru nebo na web

Go Live pro bezdrátový přenos videa na webové stránky prostřednictvím služby UStream

Go Live pro bezdrátový přenos videa na webové stránky prostřednictvím služby UStream

Vysílejte události živě pomocí kamery Esee a sdílejte vše, co se děje, právě když se to děje. Stačí se připojit přes Wi-Fi a zvolit možnost „Go Live“. Natáčený obsah se pak začne přenášet na webovou stránku UStream, kde ho mohou sledovat vaše rodina a přátelé, ať jsou kdekoli. Dovolte svým milovaným, aby s vámi sdíleli vaše zážitky, a podělte se o skvělé okamžiky svého života v přímém přenosu.

Mimořádně dlouhá životnost akumulátoru umožňuje delší nahrávání

Vysoce kvalitní fotografie v rozlišení až 10 megapixelů

Vysoce kvalitní fotografie v rozlišení až 10 megapixelů

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu