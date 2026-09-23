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Ukončeno

HD videokamera

CAM150OR/00

Snadné zachycení a sdílení skvělých okamžiků

Odolná a vodotěsná videokamera ESee CAM150 je skvělá pro interiéry i exteriéry a dokonce i ve vodě nebo sněhu. Pokročilá funkce anti-shake poskytuje nejostřejší videa a dvojí formát nahrávání nabízí jak HD, tak i formáty umožňující odeslání mailem. Umožňuje tak snadné sdílení, a to kdykoliv.

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Dokonce i ve vodě nebo sněhu

Snadné zachycení a sdílení skvělých okamžiků

Malý a stylový design, který se snadno vejde do vaší kapsy

Blesk, automatické ostření, detekce tváře a úsměvu

Blesk, automatické ostření, detekce tváře a úsměvu

Funkce Quick Impression vytvoří mini film ze zvýrazněných záběrů

Funkce Quick Impression vytvoří mini film ze zvýrazněných záběrů

Vytvořte si jediným stisknutím tlačítka rychlý výběr z nahraných videí. Funkce Quick impression automaticky najde zvýrazněné záběry z nejnovějších videí a vytvoří z nich jakousi osnovu nahrávek. Prohlédněte si důležité záběry svých nahrávek nebo si díky přehledu připomeňte, co jste vlastně nahráli. Stačí jen spustit funkci Quick Impression kamery. Vzpomínky nikdy neožívaly tak snadno.

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