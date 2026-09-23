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Ukončeno

HD videokamera

CAM102SL/00

Snadné zachycení a sdílení skvělých okamžiků

Videokamera ESee CAM102 zachytí vaše vzpomínky křišťálově čisté – díky záznamu v rozlišení Full HD. Videa lze pořizovat stisknutím tlačítka a ihned je sdílet v televizoru a online. Díky integrované zástrčce USB kameru bez problémů připojíte k různým zařízením.

Zobrazit všechny výhody

Oživte své vzpomínky ve vysokém rozlišení

Snadné zachycení a sdílení skvělých okamžiků

Jednodotykový provoz pro bleskurychlé zaznamenání nádherných okamžiků

Jednodotykový provoz pro bleskurychlé zaznamenání nádherných okamžiků

Nikdy již nezmeškáte nádherné okamžiky. Díky krátkému času spuštění videokamery Philips můžete začít nahrávat okamžitě. Díky několika pokročilým funkcím, jako je například vysoká rychlost procesoru a vyhrazené zpracování signálu, trvá spuštění videokamery Philips pouhé dvě sekundy. Tlačítka jsou navržena co nejjednodušeji, proto pro spuštění nahrávání ve vysokém rozlišení postačuje stisk jediného z nich. Videokamera Philips je neustále připravena k zaznamenání překvapivých událostí, aniž byste cokoliv zmeškali.

Rychlé sdílení pro zasílání e-mailem a zveřejňování na Facebooku/YouTube

Rychlé sdílení pro zasílání e-mailem a zveřejňování na Facebooku/YouTube

Díky vestavěnému softwaru Windows můžete bez problémů zveřejňovat své filmy na takových webech, jako je YouTube, Facebook, Twitter a Vimeo. Uživatelé počítačů Mac mohou snadno organizovat, upravovat a sdílet své nahrávky pomocí softwaru iMovie z iLife. Díky pokročilé technologii komprese dokáže HD video formát (H.264) používaný videokamerou Philips vytvářet menší soubory, než standardní videokamery, digitální fotoaparáty a mobilní telefony bez ztráty kvality obrazu, takže je můžete sdílet rychleji! Tyto soubory mohou být také použity jinými programy, například iPhoto a Windows Movie Maker.

Přímé spojení s televizí prostřednictvím HDMI pro sledování videí v HD

Přímé spojení s televizí prostřednictvím HDMI pro sledování videí v HD

Technické specifikace

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