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Ukončeno
CAM102SL/00
Snadné zachycení a sdílení skvělých okamžiků
Videokamera ESee CAM102 zachytí vaše vzpomínky křišťálově čisté – díky záznamu v rozlišení Full HD. Videa lze pořizovat stisknutím tlačítka a ihned je sdílet v televizoru a online. Díky integrované zástrčce USB kameru bez problémů připojíte k různým zařízením.
Nikdy již nezmeškáte nádherné okamžiky. Díky krátkému času spuštění videokamery Philips můžete začít nahrávat okamžitě. Díky několika pokročilým funkcím, jako je například vysoká rychlost procesoru a vyhrazené zpracování signálu, trvá spuštění videokamery Philips pouhé dvě sekundy. Tlačítka jsou navržena co nejjednodušeji, proto pro spuštění nahrávání ve vysokém rozlišení postačuje stisk jediného z nich. Videokamera Philips je neustále připravena k zaznamenání překvapivých událostí, aniž byste cokoliv zmeškali.
Díky vestavěnému softwaru Windows můžete bez problémů zveřejňovat své filmy na takových webech, jako je YouTube, Facebook, Twitter a Vimeo. Uživatelé počítačů Mac mohou snadno organizovat, upravovat a sdílet své nahrávky pomocí softwaru iMovie z iLife. Díky pokročilé technologii komprese dokáže HD video formát (H.264) používaný videokamerou Philips vytvářet menší soubory, než standardní videokamery, digitální fotoaparáty a mobilní telefony bez ztráty kvality obrazu, takže je můžete sdílet rychleji! Tyto soubory mohou být také použity jinými programy, například iPhoto a Windows Movie Maker.
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