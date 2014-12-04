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Ukončeno
Zachyťte a sdílejte krásné okamžiky v kvalitě HD
Kapesní videokamera Philips snímá videa jedním stiskem tlačítka! Prožijte znovu magické momenty v kvalitě HD a sdílejte je na televizoru nebo online. Integrovaný konektor USB bez problémů připojí videokameru k počítači PC/Mac.
Zaznamenávejte videa ve vysokém rozlišení (720p) a užívejte si je ve stejné kvalitě, v jaké je HD TV vysílání. „720“ znamená rozlišení displeje, číslo uvádí počet vodorovných řádků na obrazovce. „p“ znamená postupné řádkování, neboli postupné zobrazování řádků v každém snímku. Obraz 720p poskytuje takovou kvalitu videa, která je lepší než v typických mobilních telefonech nebo digitálních fotoaparátech. Kromě toho využívá videokamera Philips stejný formát videa, jako Blu-ray přehrávače a disky – H.264. Tento vysoce komplexní formát nabízí vynikající HD kvalitu obrazu a umožňuje tak ukládat vzpomínky v křišťálově čisté kvalitě obrazu.
Nikdy již nezmeškáte nádherné okamžiky. Díky krátkému času spuštění videokamery Philips můžete začít nahrávat okamžitě. Díky několika pokročilým funkcím, jako je například vysoká rychlost procesoru a vyhrazené zpracování signálu, trvá spuštění videokamery Philips pouhé dvě sekundy. Tlačítka jsou navržena co nejjednodušeji, proto pro spuštění nahrávání ve vysokém rozlišení postačuje stisk jediného z nich. Videokamera Philips je neustále připravena k zaznamenání překvapivých událostí, aniž byste cokoliv zmeškali.
Díky vestavěnému softwaru Windows můžete bez problémů zveřejňovat své filmy na takových webech, jako je YouTube, Facebook, Twitter a Vimeo. Uživatelé počítačů Mac mohou snadno organizovat, upravovat a sdílet své nahrávky pomocí softwaru iMovie z iLife. Díky pokročilé technologii komprese dokáže HD video formát (H.264) používaný videokamerou Philips vytvářet menší soubory, než standardní videokamery, digitální fotoaparáty a mobilní telefony bez ztráty kvality obrazu, takže je můžete sdílet rychleji! Tyto soubory mohou být také použity jinými programy, například iPhoto a Windows Movie Maker.
4.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Greeg
04/12/2014
Polska
Ogólnie OK, ale
Niestety pomimo karty 8G (dostępny czas nagrywania 4h17m) -można nagrać tylko sekwencję 2h05m
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt CAM100BU Kamera HD
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt CAM100BU Kamera HD