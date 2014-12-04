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Ukončeno

HD videokamera

CAM100BU/00

4

| (1) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Zachyťte a sdílejte krásné okamžiky v kvalitě HD

Kapesní videokamera Philips snímá videa jedním stiskem tlačítka! Prožijte znovu magické momenty v kvalitě HD a sdílejte je na televizoru nebo online. Integrovaný konektor USB bez problémů připojí videokameru k počítači PC/Mac.

Zobrazit všechny výhody

okamžitě a bez námahy

Zachyťte a sdílejte krásné okamžiky v kvalitě HD

Zaznamenávejte vida v křišťálově čistém vysokém rozlišení (720p)

Zaznamenávejte vida v křišťálově čistém vysokém rozlišení (720p)

Zaznamenávejte videa ve vysokém rozlišení (720p) a užívejte si je ve stejné kvalitě, v jaké je HD TV vysílání. „720“ znamená rozlišení displeje, číslo uvádí počet vodorovných řádků na obrazovce. „p“ znamená postupné řádkování, neboli postupné zobrazování řádků v každém snímku. Obraz 720p poskytuje takovou kvalitu videa, která je lepší než v typických mobilních telefonech nebo digitálních fotoaparátech. Kromě toho využívá videokamera Philips stejný formát videa, jako Blu-ray přehrávače a disky – H.264. Tento vysoce komplexní formát nabízí vynikající HD kvalitu obrazu a umožňuje tak ukládat vzpomínky v křišťálově čisté kvalitě obrazu.

Jednodotykový provoz pro bleskurychlé zaznamenání nádherných okamžiků

Jednodotykový provoz pro bleskurychlé zaznamenání nádherných okamžiků

Nikdy již nezmeškáte nádherné okamžiky. Díky krátkému času spuštění videokamery Philips můžete začít nahrávat okamžitě. Díky několika pokročilým funkcím, jako je například vysoká rychlost procesoru a vyhrazené zpracování signálu, trvá spuštění videokamery Philips pouhé dvě sekundy. Tlačítka jsou navržena co nejjednodušeji, proto pro spuštění nahrávání ve vysokém rozlišení postačuje stisk jediného z nich. Videokamera Philips je neustále připravena k zaznamenání překvapivých událostí, aniž byste cokoliv zmeškali.

Rychlé sdílení pro zasílání e-mailem a zveřejňování na Facebooku/YouTube

Rychlé sdílení pro zasílání e-mailem a zveřejňování na Facebooku/YouTube

Díky vestavěnému softwaru Windows můžete bez problémů zveřejňovat své filmy na takových webech, jako je YouTube, Facebook, Twitter a Vimeo. Uživatelé počítačů Mac mohou snadno organizovat, upravovat a sdílet své nahrávky pomocí softwaru iMovie z iLife. Díky pokročilé technologii komprese dokáže HD video formát (H.264) používaný videokamerou Philips vytvářet menší soubory, než standardní videokamery, digitální fotoaparáty a mobilní telefony bez ztráty kvality obrazu, takže je můžete sdílet rychleji! Tyto soubory mohou být také použity jinými programy, například iPhoto a Windows Movie Maker.

Technické specifikace

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Recenze

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4.0

z 5

1

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

5
3
2
1

04/12/2014

Polska

Polska

Ogólnie OK, ale

Niestety pomimo karty 8G (dostępny czas nagrywania 4h17m) -można nagrać tylko sekwencję 2h05m

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt CAM100BU Kamera HD

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt CAM100BU Kamera HD

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