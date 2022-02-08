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Ukončeno
Zastřihovač zajišťující méně nepořádku
Zastřihujte své vousy, knír i kotlety a zároveň udržujte pořádek. Nový zastřihovač Philips Vacuum Trimmer má vylepšený výkonný systém s o 50 % silnějším* proudem vzduchu, který spolehlivě zachytí zastřižené vousy, takže nevznikne žádný nepořádek.
přesné 0,5mm nastavení
Samoostřicí kovové břity
Používání až 100 minut/ 1 h nabíjení
Vysoce výkonný systém odsávání
Vysoce výkonný systém odsávání zastřihovače vousů Philips 7000 nabízí vylepšené, o 50 % silnější proudění vzduchu* pro zachycení až 95 % odstřižených vousů** a zastřihování bez nepořádku.
Strniště nemá žádnou šanci. Systém Lift&Trim Pro zachytí všechny ležící chlupy a zdvihá je směrem k břitům pro zajištění přesného zastřižení. Stále se však jedná o ideální zastřihovač i pro dlouhé vousy.
Břity s dvojitým ostřím jsou vhodné i pro to nejhustší ochlupení a garantují přesné okraje a špičkové zastřižení při každém použití. Břity není nutné mazat ani měnit.
4.1
z 5
173
Recenze
81%
Doporučuje tento produkt
juzus
08/02/2022
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Uz 3 kus zakoupen a 10 let spokojenost:D
Žena mi nenadava at si uklidim umyvadlo od vousů:D
Výhody
perfektní čisté holení
Nevýhody
žádné
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Beardtrimmer series 7000 BT7501/85 Zastřihovač vousů s vysáváním
Datum použití 2020-02-08
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Beardtrimmer series 7000 BT7501/85 Zastřihovač vousů s vysáváním
Datum použití 2020-02-08
KubaH500
28/01/2022
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Super funkce - vysávání zastřižených vousů
Již můj 4. zastřihovač vousů, se super vysáváním zastřižených vousů a akku baterií, tj. bezdrátovým provozem. Jemné nastavení výšky zastřihávaných vousů.
Výhody
vysávání, bezdrátový provoz
Nevýhody
Trochu hůř se čistí prostor s vysátými vousy, horší přístup na čištění.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Beardtrimmer series 7000 BT7520/15 Zastřihovač vousů s vysáváním
Datum použití 2021-01-28
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Beardtrimmer series 7000 BT7520/15 Zastřihovač vousů s vysáváním
Datum použití 2021-01-28
Josef K.
11/01/2022
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Hodnocení druhého používaného výrobku
Koupil jsem si již druhý zastřihovač vousů řady 7000. Má skvělou výdrž baterie, dostatečné odsáváni a vyhovující nastavení délky vousů. Naprosto mi vyhovuje. Vyžaduje ovšem jemné zacházení při nasazování hlavy a krytu - upozornění na to by mělo být důrazné. Hrozí odlomení zaváděcích nožiček - stalo se mi to. Výrbce se zachoval příkladně a zajistil výměnu.
Výhody
Odsává, netahá, vydrží nabitý.
Nevýhody
Subtilní konstrukce zaváděcích nožiček hlavy a jejího krytu.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Beardtrimmer series 7000 BT7501/85 Zastřihovač vousů s vysáváním
Datum použití 2020-01-11
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Beardtrimmer series 7000 BT7501/85 Zastřihovač vousů s vysáváním
Datum použití 2020-01-11
Proti předchozímu modelu Philips
Testováno v laboratoři na podložkách s umělými vousy