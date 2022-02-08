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Ukončeno

Beardtrimmer series 7000Zastřihovač vousů s vysáváním

BT7520/15

4.1

| (173) Recenze | 81% Doporučuje tento produkt

Zastřihovač zajišťující méně nepořádku

Zastřihujte své vousy, knír i kotlety a zároveň udržujte pořádek. Nový zastřihovač Philips Vacuum Trimmer má vylepšený výkonný systém s o 50 % silnějším* proudem vzduchu, který spolehlivě zachytí zastřižené vousy, takže nevznikne žádný nepořádek.

Zobrazit všechny výhody

Nejlepší model od Philips v oblasti zastřihování bez nepořádku

Zastřihovač zajišťující méně nepořádku

  • přesné 0,5mm nastavení

  • Samoostřicí kovové břity

  • Používání až 100 minut/ 1 h nabíjení

  • Vysoce výkonný systém odsávání

Vylepšené proudění vzduchu pro zastřihování bez nepořádku

Vylepšené proudění vzduchu pro zastřihování bez nepořádku

Vysoce výkonný systém odsávání zastřihovače vousů Philips 7000 nabízí vylepšené, o 50 % silnější proudění vzduchu* pro zachycení až 95 % odstřižených vousů** a zastřihování bez nepořádku.

Zastřihuje rovnoměrně a zachytí i ležící vousy

Zastřihuje rovnoměrně a zachytí i ležící vousy

Strniště nemá žádnou šanci. Systém Lift&Trim Pro zachytí všechny ležící chlupy a zdvihá je směrem k břitům pro zajištění přesného zastřižení. Stále se však jedná o ideální zastřihovač i pro dlouhé vousy.

Samoostřicí břity s nulovou údržbou

Samoostřicí břity s nulovou údržbou

Břity s dvojitým ostřím jsou vhodné i pro to nejhustší ochlupení a garantují přesné okraje a špičkové zastřižení při každém použití. Břity není nutné mazat ani měnit.

Technické specifikace

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Recenze

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4.1

z 5

173

Recenze

81%

Doporučuje tento produkt

08/02/2022

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Uz 3 kus zakoupen a 10 let spokojenost:D

Žena mi nenadava at si uklidim umyvadlo od vousů:D

Výhody

perfektní čisté holení

Nevýhody

žádné

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Beardtrimmer series 7000 BT7501/85 Zastřihovač vousů s vysáváním

Datum použití 2020-02-08

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Beardtrimmer series 7000 BT7501/85 Zastřihovač vousů s vysáváním

Datum použití 2020-02-08

28/01/2022

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Super funkce - vysávání zastřižených vousů

Již můj 4. zastřihovač vousů, se super vysáváním zastřižených vousů a akku baterií, tj. bezdrátovým provozem. Jemné nastavení výšky zastřihávaných vousů.

Výhody

vysávání, bezdrátový provoz

Nevýhody

Trochu hůř se čistí prostor s vysátými vousy, horší přístup na čištění.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Beardtrimmer series 7000 BT7520/15 Zastřihovač vousů s vysáváním

Datum použití 2021-01-28

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Beardtrimmer series 7000 BT7520/15 Zastřihovač vousů s vysáváním

Datum použití 2021-01-28

11/01/2022

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Hodnocení druhého používaného výrobku

Koupil jsem si již druhý zastřihovač vousů řady 7000. Má skvělou výdrž baterie, dostatečné odsáváni a vyhovující nastavení délky vousů. Naprosto mi vyhovuje. Vyžaduje ovšem jemné zacházení při nasazování hlavy a krytu - upozornění na to by mělo být důrazné. Hrozí odlomení zaváděcích nožiček - stalo se mi to. Výrbce se zachoval příkladně a zajistil výměnu.

Výhody

Odsává, netahá, vydrží nabitý.

Nevýhody

Subtilní konstrukce zaváděcích nožiček hlavy a jejího krytu.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Beardtrimmer series 7000 BT7501/85 Zastřihovač vousů s vysáváním

Datum použití 2020-01-11

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Beardtrimmer series 7000 BT7501/85 Zastřihovač vousů s vysáváním

Datum použití 2020-01-11

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Upozornění

  1. Proti předchozímu modelu Philips

  2. Testováno v laboratoři na podložkách s umělými vousy