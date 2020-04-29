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Ukončeno
Neustálá hudba
Vaše hudba se nikdy nezastaví. Bezdrátový přenosný reproduktor Everplay hraje bez přerušení díky silnému připojení Bluetooth a intuitivnímu nabíjení. Jeho speciální povrch vypadá krásně a stejně tak je i odolný.
10 W, 10 hodin
Velký dosah Bluetooth
Voděodolný, prachotěsný
Možnost rychlého nabíjení
Díky vestavěnému mikrofonu funguje tento reproduktor také jako hlasitý telefon. Při příchozím hovoru se hudba ztlumí a můžete mluvit přes reproduktor. Můžete zavolat na obchodní schůzku. Nebo zavolat známému z večírku. Ať tak nebo tak, funguje to skvěle.
Dobíjení nebylo nikdy tak snadné. Když začíná docházet energie, použijte šikovný USB dobíjecí kabel s popruhem 2 v 1. Zapojte ho pro nabíjení, nebo ho použijte k připevnění reproduktoru k tašce pro snadné přenášení.
Pohybujte se volně s chytrým telefonem, aniž byste se museli bát, že vám hudba přestane hrát. Reproduktor EverPlay nabízí neuvěřitelně stabilní připojení Bluetooth s dlouhým dosahem až 30 metrů, které je třikrát rychlejší než průmyslový standard. Reproduktory jsou vybaveny citlivou anténou a filtrem rádiových frekvencí pro minimalizaci rušení na pozadí.
5.0
z 5
3
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Dom3ek
29/04/2020
Polska
Dobry produkt
Bardzo fajny głośnik nawet głośny fajny bass bezproblemowo łączy się z telefonem ma daleki zasięg polecam
Výhody
Dobra jakość dźwięku
Nevýhody
Nie ma
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt BT6900A przenośny głośnik bezprzewodowy
Datum použití 2019-10-29
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt BT6900A przenośny głośnik bezprzewodowy
Datum použití 2019-10-29
Zalánka
31/03/2020
Magyarország
Bírja a strapát!
Óriási előny a hosszú üzemidőt nyújtó akkumulátor, ami akár 10 óra üzemidőre is képes. Kis méretéhez képest kifejezetten jó hangja van. Akár esőben is hallgatható. A külső kialakítás biztosítja a kényelmes hordozhatóságot.
Výhody
Kényelmes hordani strapabíró hosszú akkumulátor élettartam jó hangzás
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt BT6900A vezeték nélküli hordozható hangsugárzó
Datum použití 2019-11-30
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt BT6900A vezeték nélküli hordozható hangsugárzó
Datum použití 2019-11-30
Gabone02
22/06/2018
România
Recomand cu incredere
Chiar daca eu nu am avut noroc fiind nevoie sa returnez produsul dupa doar 3 zile de folosir e(nu a mai pornit) totusi, recomand cu incredere acest produs pentru: sunet clar, puternic, stabilitatea conexiunii foarte buna, usurinta in utilizare, design.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt BT6900B boxă portabilă wireless
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt BT6900B boxă portabilă wireless