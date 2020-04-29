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Ukončeno
Neustálá hudba
Vaše hudba se nikdy nezastaví. Bezdrátový přenosný reproduktor Everplay hraje bez přerušení díky silnému připojení Bluetooth a intuitivnímu nabíjení. Jeho speciální povrch vypadá krásně a stejně tak je i odolný.
10 W, 10 hodin
Velký dosah Bluetooth
Voděodolný, prachotěsný
Možnost rychlého nabíjení
Látka DuraFit, která tvoří povrch reproduktoru nabízí funkční i estetické výhody. Díky horní gumové vrstvě pokrývající látku s odpovídajícími barevnými tóny a protiskluzovému, omyvatelnému materiálu odolnému proti poškrábání nabízí další ochranu. Jedinečný kosočtvercový vzor síťky zase dodává moderní a rafinovaný vzhled.
Funkce anti-clipping umožňuje přehrávat hudbu hlasitě a přitom zachovává vysokou kvalitu, i když dochází baterie. Přijímá široký rozsah vstupních signálů od 300 mV do 1 000 mV a chrání reproduktory před poškozením způsobeným zkreslením. Tato vestavěná funkce sleduje hudební signál procházející zesilovačem a udržuje vrcholy v rámci rozsahu zesilovače. Brání tak zkreslení zvuku způsobenému osekáním, aniž by ovlivňovala hlasitost. Schopnost přenosného reproduktoru reprodukovat vrcholy klesá spolu s nabitím baterie, funkce anti-clipping ale omezuje vrcholy způsobené slabou baterií a hudba tak zůstává nezkreslená.
Reproduktor EverPlay přináší díky velkým basovým zářičům silný zvuk i u přístrojů malých rozměrů. Přináší mimořádné zvýraznění a rozšíření basů.
5.0
z 5
3
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Dom3ek
29/04/2020
Polska
Dobry produkt
Bardzo fajny głośnik nawet głośny fajny bass bezproblemowo łączy się z telefonem ma daleki zasięg polecam
Výhody
Dobra jakość dźwięku
Nevýhody
Nie ma
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt BT6900A przenośny głośnik bezprzewodowy
Datum použití 2019-10-29
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt BT6900A przenośny głośnik bezprzewodowy
Datum použití 2019-10-29
Zalánka
31/03/2020
Magyarország
Bírja a strapát!
Óriási előny a hosszú üzemidőt nyújtó akkumulátor, ami akár 10 óra üzemidőre is képes. Kis méretéhez képest kifejezetten jó hangja van. Akár esőben is hallgatható. A külső kialakítás biztosítja a kényelmes hordozhatóságot.
Výhody
Kényelmes hordani strapabíró hosszú akkumulátor élettartam jó hangzás
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt BT6900A vezeték nélküli hordozható hangsugárzó
Datum použití 2019-11-30
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt BT6900A vezeték nélküli hordozható hangsugárzó
Datum použití 2019-11-30
Gabone02
22/06/2018
România
Recomand cu incredere
Chiar daca eu nu am avut noroc fiind nevoie sa returnez produsul dupa doar 3 zile de folosir e(nu a mai pornit) totusi, recomand cu incredere acest produs pentru: sunet clar, puternic, stabilitatea conexiunii foarte buna, usurinta in utilizare, design.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt BT6900B boxă portabilă wireless
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt BT6900B boxă portabilă wireless