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Ukončeno

bezdrátový přenosný reproduktor

BT6900A/00

5

| (3) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Neustálá hudba

Vaše hudba se nikdy nezastaví. Bezdrátový přenosný reproduktor Everplay hraje bez přerušení díky silnému připojení Bluetooth a intuitivnímu nabíjení. Jeho speciální povrch vypadá krásně a stejně tak je i odolný.

Zobrazit všechny výhody

Neustálá hudba

  • 10 W, 10 hodin

  • Velký dosah Bluetooth

  • Voděodolný, prachotěsný

  • Možnost rychlého nabíjení

Rychlonabíječka nabije reproduktor třikrát rychleji.

Rychlonabíječka nabije reproduktor třikrát rychleji.

Nabíjení reproduktoru chvíli trvá. Reproduktor EverPlay nabízí možnost rychlého nabíjení, které ho dokáže nabít třikrát rychleji, než běžný USB adaptér. Při použití rychlonabíječky Qualcomm (není součástí balení), která se běžně používá u nových telefonů Android, je nabíjení třikrát rychlejší.

Robustní provedení – odolný proti otřesům, prachotěsný a voděodolný (IP57)

Robustní provedení – odolný proti otřesům, prachotěsný a voděodolný (IP57)

Všechny reproduktory EverPlay jsou velice odolné proti otřesům, prachu a vodě. Prach nemůže výkon reproduktoru ovlivnit. Reproduktor vydrží ponoření do vody až do hloubky 1 m na 30 minut. To znamená, že ho nepoškodí poslech ve sprše, zmoknutí ani upuštění do vody. Označení prachotěsný znamená, že je produkt testován v zátěžové komoře, kde je vystavován testu naklápěním se simulovanou 5letou životností. Everplay je skutečně odolný.

Kontrolka baterie pro snadné zobrazení úrovně nabití

Kontrolka baterie pro snadné zobrazení úrovně nabití

Konečně Bluetooth reproduktor, který jednoduchým a jasným způsobem zobrazuje zbývající kapacitu. S reproduktorem EverPlay jen stisknete tlačítko napájení a vidíte, kolik baterie zbývá.

Technické specifikace

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Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

3

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

29/04/2020

Polska

Polska

Dobry produkt

Bardzo fajny głośnik nawet głośny fajny bass bezproblemowo łączy się z telefonem ma daleki zasięg polecam

Výhody

Dobra jakość dźwięku

Nevýhody

Nie ma

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt BT6900A przenośny głośnik bezprzewodowy

Datum použití 2019-10-29

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt BT6900A przenośny głośnik bezprzewodowy

Datum použití 2019-10-29

31/03/2020

Magyarország

Magyarország

Bírja a strapát!

Óriási előny a hosszú üzemidőt nyújtó akkumulátor, ami akár 10 óra üzemidőre is képes. Kis méretéhez képest kifejezetten jó hangja van. Akár esőben is hallgatható. A külső kialakítás biztosítja a kényelmes hordozhatóságot.

Výhody

Kényelmes hordani strapabíró hosszú akkumulátor élettartam jó hangzás

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt BT6900A vezeték nélküli hordozható hangsugárzó

Datum použití 2019-11-30

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt BT6900A vezeték nélküli hordozható hangsugárzó

Datum použití 2019-11-30

22/06/2018

România

România

Recomand cu incredere

Chiar daca eu nu am avut noroc fiind nevoie sa returnez produsul dupa doar 3 zile de folosir e(nu a mai pornit) totusi, recomand cu incredere acest produs pentru: sunet clar, puternic, stabilitatea conexiunii foarte buna, usurinta in utilizare, design.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt BT6900B boxă portabilă wireless

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt BT6900B boxă portabilă wireless

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu