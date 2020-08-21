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Neustálá hudba
Vaše hudba se nikdy nezastaví. Bezdrátový přenosný reproduktor Everplay hraje bez přerušení díky silnému připojení Bluetooth a intuitivnímu nabíjení. Jeho speciální povrch vypadá krásně a stejně tak je i odolný.
4 W, 8 hodin
Velký dosah Bluetooth
Voděodolný, prachotěsný
Popruh USB součástí balení
Díky vestavěnému mikrofonu funguje tento reproduktor také jako hlasitý telefon. Při příchozím hovoru se hudba ztlumí a můžete mluvit přes reproduktor. Můžete zavolat na obchodní schůzku. Nebo zavolat známému z večírku. Ať tak nebo tak, funguje to skvěle.
Látka DuraFit, která tvoří povrch reproduktoru nabízí funkční i estetické výhody. Díky horní gumové vrstvě pokrývající látku s odpovídajícími barevnými tóny a protiskluzovému, omyvatelnému materiálu odolnému proti poškrábání nabízí další ochranu. Jedinečný kosočtvercový vzor síťky zase dodává moderní a rafinovaný vzhled.
Funkce anti-clipping umožňuje přehrávat hudbu hlasitě a přitom zachovává vysokou kvalitu, i když dochází baterie. Přijímá široký rozsah vstupních signálů od 300 mV do 1 000 mV a chrání reproduktory před poškozením způsobeným zkreslením. Tato vestavěná funkce sleduje hudební signál procházející zesilovačem a udržuje vrcholy v rámci rozsahu zesilovače. Brání tak zkreslení zvuku způsobenému osekáním, aniž by ovlivňovala hlasitost. Schopnost přenosného reproduktoru reprodukovat vrcholy klesá spolu s nabitím baterie, funkce anti-clipping ale omezuje vrcholy způsobené slabou baterií a hudba tak zůstává nezkreslená.
5.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
OTAMAN
21/08/2020
Україна
З поставленою задачею справляється
Чудовий звук,всим задоволений.Зарядка тримає чудово.
Výhody
За
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt BT3900P Бездротовий портативний гучномовець
Datum použití 2020-04-20
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt BT3900P Бездротовий портативний гучномовець
Datum použití 2020-04-20