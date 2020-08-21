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bezdrátový přenosný reproduktor

BT3900A/00

5

| (1) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Neustálá hudba

Vaše hudba se nikdy nezastaví. Bezdrátový přenosný reproduktor Everplay hraje bez přerušení díky silnému připojení Bluetooth a intuitivnímu nabíjení. Jeho speciální povrch vypadá krásně a stejně tak je i odolný.

Zobrazit všechny výhody

Neustálá hudba

  • 4 W, 8 hodin

  • Velký dosah Bluetooth

  • Voděodolný, prachotěsný

  • Popruh USB součástí balení

Vestavěný mikrofon pro telefonování handsfree

Díky vestavěnému mikrofonu funguje tento reproduktor také jako hlasitý telefon. Při příchozím hovoru se hudba ztlumí a můžete mluvit přes reproduktor. Můžete zavolat na obchodní schůzku. Nebo zavolat známému z večírku. Ať tak nebo tak, funguje to skvěle.

Vysoce odolná látka DuraFit

Vysoce odolná látka DuraFit

Látka DuraFit, která tvoří povrch reproduktoru nabízí funkční i estetické výhody. Díky horní gumové vrstvě pokrývající látku s odpovídajícími barevnými tóny a protiskluzovému, omyvatelnému materiálu odolnému proti poškrábání nabízí další ochranu. Jedinečný kosočtvercový vzor síťky zase dodává moderní a rafinovaný vzhled.

Funkce anti-clipping zajišťuje hlasitou hudbu bez zkreslení

Funkce anti-clipping zajišťuje hlasitou hudbu bez zkreslení

Funkce anti-clipping umožňuje přehrávat hudbu hlasitě a přitom zachovává vysokou kvalitu, i když dochází baterie. Přijímá široký rozsah vstupních signálů od 300 mV do 1 000 mV a chrání reproduktory před poškozením způsobeným zkreslením. Tato vestavěná funkce sleduje hudební signál procházející zesilovačem a udržuje vrcholy v rámci rozsahu zesilovače. Brání tak zkreslení zvuku způsobenému osekáním, aniž by ovlivňovala hlasitost. Schopnost přenosného reproduktoru reprodukovat vrcholy klesá spolu s nabitím baterie, funkce anti-clipping ale omezuje vrcholy způsobené slabou baterií a hudba tak zůstává nezkreslená.

Technické specifikace

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Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

1

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

21/08/2020

Україна

Україна

З поставленою задачею справляється

Чудовий звук,всим задоволений.Зарядка тримає чудово.

Výhody

За

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt BT3900P Бездротовий портативний гучномовець

Datum použití 2020-04-20

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt BT3900P Бездротовий портативний гучномовець

Datum použití 2020-04-20

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu