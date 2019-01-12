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Ukončeno

bezdrátový přenosný reproduktor

BT100B/00

4.3

| (16) Recenze | 87% Doporučuje tento produkt

Mějte své melodie u sebe

Kompaktní provedení se snoubí se skvělým zvukem a celou řadou barev. Lze vzít kamkoli. Ve spojení s vestavěnou funkcí bezdrátového streamování Bluetooth je zařízení BT100 ideální pro všechny, kdo v sobě skrývají zcestovalého vyznavače módy.

Zobrazit všechny výhody

Mějte své melodie u sebe

  • Bluetooth®

  • Vestavěný mikrofon pro volání

  • Nabíjecí baterie

  • 2 W

Vestavěná nabíjecí baterie pro přehrávání hudby kdekoli

Vestavěná nabíjecí baterie pro přehrávání hudby kdekoli

Přehrávejte hudbu nahlas – kdykoli a kdekoli. Vestavěná dobíjecí vám umožní vychutnat si osobní hudbu bez překážejících zamotaných napájecích kabelů a nepohodlného hledání elektrické zásuvky. Vychutnejte si skvělou hudbu doprovázenou přenosností bez omezení.

Vestavěný mikrofon pro telefonování handsfree

Díky vestavěnému mikrofonu funguje tento reproduktor také jako hlasitý telefon. Při příchozím hovoru se hudba ztlumí a můžete mluvit přes reproduktor. Můžete zavolat na obchodní schůzku. Nebo zavolat známému z večírku. Ať tak nebo tak, funguje to skvěle.

Funkce anti-clipping zajišťuje hlasitou hudbu bez zkreslení

Funkce anti-clipping zajišťuje hlasitou hudbu bez zkreslení

Funkce anti-clipping umožňuje přehrávat hudbu hlasitě a přitom zachovává vysokou kvalitu, i když dochází baterie. Přijímá široký rozsah vstupních signálů od 300 mV do 1 000 mV a chrání reproduktory před poškozením způsobeným zkreslením. Tato vestavěná funkce sleduje hudební signál procházející zesilovačem a udržuje vrcholy v rámci rozsahu zesilovače. Brání tak zkreslení zvuku způsobenému osekáním, aniž by ovlivňovala hlasitost. Schopnost přenosného reproduktoru reprodukovat vrcholy klesá spolu s nabitím baterie, funkce anti-clipping ale omezuje vrcholy způsobené slabou baterií a hudba tak zůstává nezkreslená.

Technické specifikace

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Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.3

z 5

16

Recenze

87%

Doporučuje tento produkt

1

12/01/2019

Polska

Polska

polecam

Głośnik jest świetny , mam go już długi czas i jestem z niego zadowolony.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt BT100A przenośny głośnik bezprzewodowy

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt BT100A przenośny głośnik bezprzewodowy

13/04/2017

Polska

Polska

Ověřený kupující

Bardzo udany zakup

Mały, głośny, lekki bardzo dobry sprzęt w stosunku do ceny. Zarówno w domu jak i na otwartej przestrzeni dźwięk jest przyjemny dla ucha

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt BT100B przenośny głośnik bezprzewodowy

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt BT100B przenośny głośnik bezprzewodowy

14/06/2016

Polska

Polska

Świetny głośnik

Dobra jakość dźwięku, głośność też dobra, wydajny akumulator i dobra cena

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt BT100W przenośny głośnik bezprzewodowy

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt BT100W przenośny głośnik bezprzewodowy

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu