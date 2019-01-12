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Ukončeno
Mějte své melodie u sebe
Kompaktní provedení se snoubí se skvělým zvukem a celou řadou barev. Lze vzít kamkoli. Ve spojení s vestavěnou funkcí bezdrátového streamování Bluetooth je zařízení BT100 ideální pro všechny, kdo v sobě skrývají zcestovalého vyznavače módy.
Bluetooth®
Vestavěný mikrofon pro volání
Nabíjecí baterie
2 W
Přehrávejte hudbu nahlas – kdykoli a kdekoli. Vestavěná dobíjecí vám umožní vychutnat si osobní hudbu bez překážejících zamotaných napájecích kabelů a nepohodlného hledání elektrické zásuvky. Vychutnejte si skvělou hudbu doprovázenou přenosností bez omezení.
Díky vestavěnému mikrofonu funguje tento reproduktor také jako hlasitý telefon. Při příchozím hovoru se hudba ztlumí a můžete mluvit přes reproduktor. Můžete zavolat na obchodní schůzku. Nebo zavolat známému z večírku. Ať tak nebo tak, funguje to skvěle.
Funkce anti-clipping umožňuje přehrávat hudbu hlasitě a přitom zachovává vysokou kvalitu, i když dochází baterie. Přijímá široký rozsah vstupních signálů od 300 mV do 1 000 mV a chrání reproduktory před poškozením způsobeným zkreslením. Tato vestavěná funkce sleduje hudební signál procházející zesilovačem a udržuje vrcholy v rámci rozsahu zesilovače. Brání tak zkreslení zvuku způsobenému osekáním, aniž by ovlivňovala hlasitost. Schopnost přenosného reproduktoru reprodukovat vrcholy klesá spolu s nabitím baterie, funkce anti-clipping ale omezuje vrcholy způsobené slabou baterií a hudba tak zůstává nezkreslená.
4.3
z 5
16
Recenze
87%
Doporučuje tento produkt
Jacek1279
12/01/2019
Polska
polecam
Głośnik jest świetny , mam go już długi czas i jestem z niego zadowolony.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt BT100A przenośny głośnik bezprzewodowy
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt BT100A przenośny głośnik bezprzewodowy
Jonasz
13/04/2017
Polska
Ověřený kupující
Bardzo udany zakup
Mały, głośny, lekki bardzo dobry sprzęt w stosunku do ceny. Zarówno w domu jak i na otwartej przestrzeni dźwięk jest przyjemny dla ucha
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt BT100B przenośny głośnik bezprzewodowy
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt BT100B przenośny głośnik bezprzewodowy
bluetooth69
14/06/2016
Polska
Świetny głośnik
Dobra jakość dźwięku, głośność też dobra, wydajny akumulator i dobra cena
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt BT100W przenośny głośnik bezprzewodowy
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt BT100W przenośny głośnik bezprzewodowy