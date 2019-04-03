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Ukončeno

VisaPureČistič pleti

BSC111/06

4.9

| (34) Recenze | 97% Doporučuje tento produkt

1 Ocenění

6x lepší čištění

Miniaturní přístroj pro čištění obličeje s rotační technologií. Je kompaktní, snadno se používá a je skvělý pro každodenní péči o vaši pleť, ať už jste kdekoli.

Zobrazit všechny výhody

Připraveno za 1 minutu*

6x lepší čištění

  • Rotační technologie

  • Čištění

  • 1 hlava čisticího kartáčku

  • 1 nastavení intenzity

Rotační technologie čištění

Rotační technologie čištění

Rotační pohyb rychle, ale jemně odstraňuje nečistoty a zanechává pokožku důkladně vyčištěnou.

6x lepší čištění než pomocí rukou*. Připravené za pouhou 1 minutu!

6x lepší čištění než pomocí rukou*. Připravené za pouhou 1 minutu!

Díky rotační technologii a 17 000 sametových štětinek čisticího kartáčku pro normální pokožku získáte šestkrát lepší výsledky čištění a vaše pokožka bude hebká a zářivá.

Jemný k vaší pleti, nekompromisní k nečistotám

Jemný k vaší pleti, nekompromisní k nečistotám

Miničistič obličeje VisaPure je nekompromisní k nečistotám, ale šetrný k pokožce. Díky svým jemným, tenkým a hustým štětinkám zajišťuje během čištění plynulý pohyb pro naprosté pohodlí pokožky. Miničistič obličeje VisaPure je dostatečně jemný, abyste jej mohli používat dvakrát denně.

Technické specifikace

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Ocenění

  • Obrázek AWARD-961326

Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.9

z 5

34

Recenze

97%

Doporučuje tento produkt

3
1

03/04/2019

Česká republika

Česká republika

Snadné, rychlé a výsledky jsou vidět po prvním použití

Výrobek je velmi praktický, na cestování skvělý a na používání velmi jednoduchý. Už po prvním použití je pleť viditelně čistější, není mastná a navíc příjemně promasírovaná. Můžu jen doporučit!

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt VisaPure BSC111/06 Čistič pleti

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt VisaPure BSC111/06 Čistič pleti

19/11/2018

Česká republika

Česká republika

Výrobek doporučuji zakoupit

Přístroj má skvělé zpracování, výborně padne do ruky a je lehoučký. Od jiných značek má tichý provoz. 1 intenzita rotace je dostačující. Disponuje bezkabelovým provozem, akumulátor má dlouhou výdrž a dobíjení přes kabel je rychlé. Oceňuji možnost dokoupení jiných nástavců/kartáčků třeba pro citlivou pleť.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt VisaPure BSC111/06 Čistič pleti

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt VisaPure BSC111/06 Čistič pleti

05/08/2018

Česká republika

Česká republika

Dokonale čistá pokožka

Při koupi jiného výrobku od Philips jsem dostala slevu na philips.cz. Jelikož jsem docela dlouho přemýšlela, že bych si koupila čistící kartáček na obličej, neměla jsem problém s tím jak využít tu slevu. Jsem úplně spokojená s výrobkem. Trochu mi trvalo abych si na to zvykla, ale stojí to za to.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt VisaPure BSC111/06 Čistič pleti

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt VisaPure BSC111/06 Čistič pleti

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