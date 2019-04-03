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Ukončeno
6x lepší čištění
Miniaturní přístroj pro čištění obličeje s rotační technologií. Je kompaktní, snadno se používá a je skvělý pro každodenní péči o vaši pleť, ať už jste kdekoli.
Rotační technologie
Čištění
1 hlava čisticího kartáčku
1 nastavení intenzity
Rotační pohyb rychle, ale jemně odstraňuje nečistoty a zanechává pokožku důkladně vyčištěnou.
Díky rotační technologii a 17 000 sametových štětinek čisticího kartáčku pro normální pokožku získáte šestkrát lepší výsledky čištění a vaše pokožka bude hebká a zářivá.
Miničistič obličeje VisaPure je nekompromisní k nečistotám, ale šetrný k pokožce. Díky svým jemným, tenkým a hustým štětinkám zajišťuje během čištění plynulý pohyb pro naprosté pohodlí pokožky. Miničistič obličeje VisaPure je dostatečně jemný, abyste jej mohli používat dvakrát denně.
Ocenění
4.9
z 5
34
Recenze
97%
Doporučuje tento produkt
Ss25
03/04/2019
Česká republika
Snadné, rychlé a výsledky jsou vidět po prvním použití
Výrobek je velmi praktický, na cestování skvělý a na používání velmi jednoduchý. Už po prvním použití je pleť viditelně čistější, není mastná a navíc příjemně promasírovaná. Můžu jen doporučit!
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt VisaPure BSC111/06 Čistič pleti
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt VisaPure BSC111/06 Čistič pleti
Martina
19/11/2018
Česká republika
Výrobek doporučuji zakoupit
Přístroj má skvělé zpracování, výborně padne do ruky a je lehoučký. Od jiných značek má tichý provoz. 1 intenzita rotace je dostačující. Disponuje bezkabelovým provozem, akumulátor má dlouhou výdrž a dobíjení přes kabel je rychlé. Oceňuji možnost dokoupení jiných nástavců/kartáčků třeba pro citlivou pleť.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt VisaPure BSC111/06 Čistič pleti
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt VisaPure BSC111/06 Čistič pleti
AlenaK
05/08/2018
Česká republika
Dokonale čistá pokožka
Při koupi jiného výrobku od Philips jsem dostala slevu na philips.cz. Jelikož jsem docela dlouho přemýšlela, že bych si koupila čistící kartáček na obličej, neměla jsem problém s tím jak využít tu slevu. Jsem úplně spokojená s výrobkem. Trochu mi trvalo abych si na to zvykla, ale stojí to za to.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt VisaPure BSC111/06 Čistič pleti
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt VisaPure BSC111/06 Čistič pleti
Ve srovnání s ručním čištěním. Data v souboru.