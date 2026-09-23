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  • Maximalizace pracovního prostoru
  • Maximalizace pracovního prostoru
  • Maximalizace pracovního prostoru
  • Maximalizace pracovního prostoru
  • Maximalizace pracovního prostoru
  • Maximalizace pracovního prostoru
  • Maximalizace pracovního prostoru
  • Maximalizace pracovního prostoru
  • Maximalizace pracovního prostoru
  • Maximalizace pracovního prostoru

Držák pro montáž klienta

BS6B2234B/00

Maximalizace pracovního prostoru

Maximalizujte pracovní prostor na svém stole a připevněte počítačové klienty k základně SmartErgoBase monitoru Philips pomocí stojanu. Toto jednoduché univerzální řešení vám umožní vytvořit prostředí typu „vše v jednom“ a dosáhnout tak maximální produktivity.

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Maximalizace pracovního prostoru

  • pro základnu Philips SmartErgoBase

Snadné nastavení a použití

Držák pro montáž klienta přesně zapadne do cenami ověnčené komerční základny SmartErgoBase monitorů Philips pro snadnou montáž počítačových a tenkých klientů.

Plná ergonomická nastavitelnost

Chytrá konstrukce držáku pro montáž klienta umožňuje plnou ergonomickou nastavitelnost (výška, otáčení, náklon) na základně Philips SmartErgoBase

Univerzální 100mm montážní vzor VESA

Standardní montážní otvory VESA zajišťují kompatibilitu pro montáž většiny malých počítačových a tenkých klientů.

Technické specifikace

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