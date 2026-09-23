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BS6B2234B/00
Maximalizace pracovního prostoru
Maximalizujte pracovní prostor na svém stole a připevněte počítačové klienty k základně SmartErgoBase monitoru Philips pomocí stojanu. Toto jednoduché univerzální řešení vám umožní vytvořit prostředí typu „vše v jednom“ a dosáhnout tak maximální produktivity.
pro základnu Philips SmartErgoBase
Držák pro montáž klienta přesně zapadne do cenami ověnčené komerční základny SmartErgoBase monitorů Philips pro snadnou montáž počítačových a tenkých klientů.
Chytrá konstrukce držáku pro montáž klienta umožňuje plnou ergonomickou nastavitelnost (výška, otáčení, náklon) na základně Philips SmartErgoBase
Standardní montážní otvory VESA zajišťují kompatibilitu pro montáž většiny malých počítačových a tenkých klientů.
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