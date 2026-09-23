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  • Maximalizace pracovního prostoru
  • Maximalizace pracovního prostoru
  • Maximalizace pracovního prostoru
  • Maximalizace pracovního prostoru
  • Maximalizace pracovního prostoru
  • Maximalizace pracovního prostoru
  • Maximalizace pracovního prostoru
  • Maximalizace pracovního prostoru

Držák pro montáž klienta

BS4B1927B/00

Maximalizace pracovního prostoru

Maximalizujte pracovní prostor na svém stole a připevněte počítačové klienty k základně SmartErgoBase monitoru Philips pomocí stojanu. Toto jednoduché univerzální řešení vám umožní vytvořit prostředí typu „vše v jednom“ a dosáhnout tak maximální produktivity.

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Maximalizace pracovního prostoru

  • pro základnu Philips SmartErgoBase

Univerzální 100mm montážní vzor VESA

Standardní montážní otvory VESA zajišťují kompatibilitu pro montáž většiny malých počítačových a tenkých klientů.

Jednoduché univerzální řešení

Tento jednoduchý držák pro montáž klienta představuje snadné řešení za nízkou cenu, které vám umožní vytvořit univerzální řešení pro stolní výpočetní techniku bez nepořádku a efektivně tak využít omezený prostor.

Snadné nastavení a použití

Držák pro montáž klienta přesně zapadne do cenami ověnčené komerční základny SmartErgoBase monitorů Philips pro snadnou montáž počítačových a tenkých klientů.

Technické specifikace

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