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BS4B1927B/00
Maximalizace pracovního prostoru
Maximalizujte pracovní prostor na svém stole a připevněte počítačové klienty k základně SmartErgoBase monitoru Philips pomocí stojanu. Toto jednoduché univerzální řešení vám umožní vytvořit prostředí typu „vše v jednom“ a dosáhnout tak maximální produktivity.
pro základnu Philips SmartErgoBase
Standardní montážní otvory VESA zajišťují kompatibilitu pro montáž většiny malých počítačových a tenkých klientů.
Tento jednoduchý držák pro montáž klienta představuje snadné řešení za nízkou cenu, které vám umožní vytvořit univerzální řešení pro stolní výpočetní techniku bez nepořádku a efektivně tak využít omezený prostor.
Držák pro montáž klienta přesně zapadne do cenami ověnčené komerční základny SmartErgoBase monitorů Philips pro snadnou montáž počítačových a tenkých klientů.
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