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Ukončeno
Naše nejrychlejší epilace i těch nejjemnějších chloupků
Náš nejrychlejší epilátor využívá jedinečné keramické disky, které se otáčí rychleji než kdy dříve a pevně uchopí i jemné a krátké chloupky. Užijte si saténově hladkou pokožku, která vydrží celé týdny, a vyzkoušejte metody odstranění chloupků šité na míru pro ošetření různých oblastí těla.
Na nohy a tělo
Keramické disky uchopí i jemné chloupky
Rukojeť ve tvaru S
+4 kusy příslušenství
Naše epilační hlavice je jedinečná díky tvarovanému keramickému povrchu, který jemně odstraní i ty nejjemnější chloupky a chloupky 4x kratší, než při ošetření voskem. Pomocí rychlejší rotace disku (2 200 ot./min), nyní můžete odstraňovat chloupky rychleji, než kdy dříve.
Mimořádně široká epilační hlavice pokryje jedním pohybem větší část pokožky a tím odstraňuje chloupky rychleji.
Díky designu protiskluzové rukojeti je ideální pro použití v kontaktu s vodou. Umožňuje pohodlné, šetrné oholení ve vaně nebo ve sprše. Pro větší pohodlí jej můžete použít také bezkabelově.
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4.4
z 5
526
Recenze
86%
Doporučuje tento produkt
Kasenka
09/02/2022
Česká republika
Epilátor, který oholí
Dobře se drží, dá se použit i ve sprše i na sucho. Bohužel je třeba trosku ho nasměrovat ve směru růstu chloupků.
Výhody
Lehký, dobře se drží, rychlý
Nevýhody
Žádné
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle Advanced BRE640/00 Epilátor pro mokré a suché holení
Datum použití 2020-02-09
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle Advanced BRE640/00 Epilátor pro mokré a suché holení
Datum použití 2020-02-09
29/05/2020
Česká republika
Skvělý společník pro každou ženu
Tento produkt jsem před delší dobou zakoupila na doporučení své kamarádky a rozhodně nelituji. Kromě toho, že má krásný, elegantní vzhled a je lehce uchopitelný a snadno ovladatelný má další skvělé funkce. Snadno a rychle se s ním dá oholit, ale já osobně preferuji jeho použití pro depilaci. S ním je totiž rychlá a lehce bolestivá pouze při prvním použití, po každém dalším použití je bolest menší. Často používám nástavec na napínání kůže, který bolestivost ještě více zmírňuje. Nejlepší vlastnost výrobku za mě je ta, že výrobek můžu používat bez zapojení do elektřiny a jeho nabíjení je velmi rychlé. Další skvělou výhodou je světlo, díky kterému je vidět na každý nechtěný chloupek a proto je jednodušší docílit chtěného výsledku.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle Advanced BRE640/00 Epilátor pro mokré a suché holení
Datum použití 2019-05-29
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle Advanced BRE640/00 Epilátor pro mokré a suché holení
Datum použití 2019-05-29
Jaňula21
19/05/2020
Česká republika
Perfektní úchop, velmi dobře holí
Perfektní holení za sucha i mokra. Zvládne i chloupky nad horním rtem.
Výhody
Kvalita, dostatek prislusenstvi
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle Advanced BRE635/00 Epilátor pro mokré a suché holení
Datum použití 2019-05-19
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle Advanced BRE635/00 Epilátor pro mokré a suché holení
Datum použití 2019-05-19
Na základe pruzkumu institutu pro výzkum trhu (lídr trhu): maloobchodní hodnota a objem (MAT) k prosinci 2025 a objem (MAT) 2010–2025 v kategorii IPL