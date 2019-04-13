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Ukončeno

izzybezdrátový přenosný reproduktor pro více místností

BM6B/10

4

| (1) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Přehrávání hudby v každé místnosti jedním dotykem

S přenosným reproduktorem izzy BM6 můžete přehrávat hudbu bezdrátově přes Bluetooth. Je odolný proti stříkající vodě, takže si ho můžete vzít do koupelny, kuchyně nebo ven. Začněte s jedním a postupně přidávejte další a přehrávejte hudbu ve více místnostech. Snadné nastavení bez routeru, hesla či aplikací.

Zobrazit všechny výhody

Přehrávání hudby v každé místnosti jedním dotykem

  • Bluetooth®

  • Odolnost proti zvýšené vlhkosti

  • Nabíjecí baterie

  • funkce izzylink™ pro více místností

Přehrávejte hudbu v jedné místnosti bezdrátově pomocí Bluetooth

Přehrávejte hudbu v jedné místnosti bezdrátově pomocí Bluetooth

Reproduktor Philips Izzy vám umožňuje streamovat veškerou oblíbenou hudbu z vašeho telefonu, tabletu nebo počítače bez ohledu na to, kterou hudební či rádiovou aplikaci používáte.

Spojte pomocí technologie izzylink™ až 5 zařízení Izzy a užijte si zvuk ve více místnostech

Spojte pomocí technologie izzylink™ až 5 zařízení Izzy a užijte si zvuk ve více místnostech

izzylink™ je bezdrátová technologie, která využívá standard IEEE 802.11n, který umožňuje propojit více reproduktorů a vytvořit bezdrátovou síť. Síť může propojit až pět reproduktorů bez nutnosti použít pro nastavení router, heslo k síti Wi-Fi či jakoukoli mobilní aplikaci chytrého zařízení. Reproduktory izzy můžete snadno připojit k síti a užít si poslech hudby v různých místnostech současně. Každý reproduktor lze jedním klepnutím přepínat mezi režimem s jedním reproduktorem pro individuální použití nebo skupinovým režimem pro poslech hudby ve více místnostech.

Jedním klepnutím nastavte izzylink™, bez routeru, hesla či aplikací

Jedním klepnutím nastavte izzylink™, bez routeru, hesla či aplikací

K nastavení nepotřebujete router, heslo ani žádné aplikace. Pro první nastavení stačí dlouze stisknout tlačítko „SKUPINA“ na dvou reproduktorech. Totéž zopakujte, chcete-li přidat 3., 4. a 5. reproduktor. Každým dlouhým stisknutím tlačítka „Skupina“ přidáte vždy jeden nový reproduktor. Užívat si hudby ve více místnostech nebylo nikdy snazší. Po dokončení nastavení zůstává síť izzylink™ uložena i po vypojení reproduktoru.

Technické specifikace

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Recenze

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4.0

z 5

1

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

5
3
2
1

13/04/2019

Україна

Україна

Гарне співвідношення ціна - якість

Природність звуку, якої немає у доволі відомих брендів за таку ж ціну. Кілька одночасних з"єднань - великий +.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt izzy BM6B бездрот. портативний гучномовець багатокім. системи

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt izzy BM6B бездрот. портативний гучномовець багатокім. системи

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