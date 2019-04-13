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Ukončeno
Přehrávání hudby v každé místnosti jedním dotykem
S přenosným reproduktorem izzy BM6 můžete přehrávat hudbu bezdrátově přes Bluetooth. Je odolný proti stříkající vodě, takže si ho můžete vzít do koupelny, kuchyně nebo ven. Začněte s jedním a postupně přidávejte další a přehrávejte hudbu ve více místnostech. Snadné nastavení bez routeru, hesla či aplikací.
Bluetooth®
Odolnost proti zvýšené vlhkosti
Nabíjecí baterie
funkce izzylink™ pro více místností
Reproduktor Philips Izzy vám umožňuje streamovat veškerou oblíbenou hudbu z vašeho telefonu, tabletu nebo počítače bez ohledu na to, kterou hudební či rádiovou aplikaci používáte.
izzylink™ je bezdrátová technologie, která využívá standard IEEE 802.11n, který umožňuje propojit více reproduktorů a vytvořit bezdrátovou síť. Síť může propojit až pět reproduktorů bez nutnosti použít pro nastavení router, heslo k síti Wi-Fi či jakoukoli mobilní aplikaci chytrého zařízení. Reproduktory izzy můžete snadno připojit k síti a užít si poslech hudby v různých místnostech současně. Každý reproduktor lze jedním klepnutím přepínat mezi režimem s jedním reproduktorem pro individuální použití nebo skupinovým režimem pro poslech hudby ve více místnostech.
K nastavení nepotřebujete router, heslo ani žádné aplikace. Pro první nastavení stačí dlouze stisknout tlačítko „SKUPINA“ na dvou reproduktorech. Totéž zopakujte, chcete-li přidat 3., 4. a 5. reproduktor. Každým dlouhým stisknutím tlačítka „Skupina“ přidáte vždy jeden nový reproduktor. Užívat si hudby ve více místnostech nebylo nikdy snazší. Po dokončení nastavení zůstává síť izzylink™ uložena i po vypojení reproduktoru.
4.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
vladek681
13/04/2019
Україна
Гарне співвідношення ціна - якість
Природність звуку, якої немає у доволі відомих брендів за таку ж ціну. Кілька одночасних з"єднань - великий +.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt izzy BM6B бездрот. портативний гучномовець багатокім. системи
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt izzy BM6B бездрот. портативний гучномовець багатокім. системи