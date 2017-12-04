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Ukončeno
Přehrávání hudby v každé místnosti jedním dotykem
Hudební systém Philips izzy přehrává hudbu prostřednictvím technologie Bluetooth, CD/USB a FM. Jediným stiskem tlačítka se bude hudba ze smartphonů, CD/USB a rádiových stanic přehrávat současně na každý reproduktor izzy v jakékoli místnosti. Jednoduché nastavení bez routeru, hesla nebo aplikace.
CD, MP3-CD, USB, FM
Bluetooth®
s funkcí MULTIPAIR
Zkratka MP3 označuje formát „MPEG 1 Audio layer 3. Formát MP3 představuje kompresní technologii, s jejíž pomocí lze zmenšit velké soubory s digitálně zaznamenanou hudbou až 10krát, aniž by se významně snížila kvalita zvuku. Formát MP3 se stal standardním formátem komprese zvuku používaným na Internetu, neboť umožňuje rychlý a snadný přenos souborů.
Stačí naladit stanici, kterou chcete uložit, a stisknutím a podržením tlačítka předvolby uložit frekvenci do paměti. Díky možnosti uložení rádiových stanic máte snadný přístup k oblíbené rádiové stanici, aniž by bylo pokaždé nutné ladit příslušnou frekvenci.
Díky úplné přenositelnosti můžete snadno využívat výhodné možnosti připojování několika zdrojů digitální hudby prostřednictvím vestavěného připojení USB Direct.
4.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
CLE1
04/12/2017
Polska
Naprawdę przyzwoity sprzęt
Ładnie gra, ma kilka profili dźwiękowych i niezłe głośniki. Największą zaletą sprzętu jest współpraca z głośnikami w systemie izzylink. To działa :). Wygląd nie jest mocną stroną, błyszczy się niemożliwie i widać każdą drobinkę kurzu
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt BM60B Bezprzewodowy zestaw muzyczny multiroom
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt BM60B Bezprzewodowy zestaw muzyczny multiroom