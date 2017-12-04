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Ukončeno

Bezdrátový hudební systém pro více místností

BM60B/10

4

| (1) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Přehrávání hudby v každé místnosti jedním dotykem

Hudební systém Philips izzy přehrává hudbu prostřednictvím technologie Bluetooth, CD/USB a FM. Jediným stiskem tlačítka se bude hudba ze smartphonů, CD/USB a rádiových stanic přehrávat současně na každý reproduktor izzy v jakékoli místnosti. Jednoduché nastavení bez routeru, hesla nebo aplikace.

Zobrazit všechny výhody

Přehrávání hudby v každé místnosti jedním dotykem

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Bluetooth®

  • s funkcí MULTIPAIR

Přehrávání ve formátech MP3-CD, CD a CD-R/RW

Přehrávání ve formátech MP3-CD, CD a CD-R/RW

Zkratka MP3 označuje formát „MPEG 1 Audio layer 3. Formát MP3 představuje kompresní technologii, s jejíž pomocí lze zmenšit velké soubory s digitálně zaznamenanou hudbou až 10krát, aniž by se významně snížila kvalita zvuku. Formát MP3 se stal standardním formátem komprese zvuku používaným na Internetu, neboť umožňuje rychlý a snadný přenos souborů.

Digitální tuner se předvolbami pro mimořádné pohodlí

Digitální tuner se předvolbami pro mimořádné pohodlí

Stačí naladit stanici, kterou chcete uložit, a stisknutím a podržením tlačítka předvolby uložit frekvenci do paměti. Díky možnosti uložení rádiových stanic máte snadný přístup k oblíbené rádiové stanici, aniž by bylo pokaždé nutné ladit příslušnou frekvenci.

Připojení USB Direct pro snadné přehr. hudby ve formátu MP3/WMA

Připojení USB Direct pro snadné přehr. hudby ve formátu MP3/WMA

Díky úplné přenositelnosti můžete snadno využívat výhodné možnosti připojování několika zdrojů digitální hudby prostřednictvím vestavěného připojení USB Direct.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.0

z 5

1

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

5
3
2
1

04/12/2017

Polska

Polska

Naprawdę przyzwoity sprzęt

Ładnie gra, ma kilka profili dźwiękowych i niezłe głośniki. Największą zaletą sprzętu jest współpraca z głośnikami w systemie izzylink. To działa :). Wygląd nie jest mocną stroną, błyszczy się niemożliwie i widać każdą drobinkę kurzu

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt BM60B Bezprzewodowy zestaw muzyczny multiroom

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt BM60B Bezprzewodowy zestaw muzyczny multiroom

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