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Ukončeno
Přehrávání hudby v každé místnosti jedním dotykem
S perfektním bezdrátovým reproduktorem Philips pro více místností můžete přehrávat hudbu bezdrátově přes Bluetooth. Stačí klepnout na tlačítko a 5 kvalitních reproduktorů spustí přehrávání hudby ve všech pokojích ve stejný čas. Snadné nastavení, žádný router, heslo ani aplikace.
Bluetooth®
Černá
Reproduktory Izzy pro více místností vybavené 2 x 2,5'' vinutím třídy audiophile vytvářejí mocný, místnost vyplňující zvuk, zatímco basové porty rozšiřují nízké frekvence, což vytváří skutečně pohlcující a dynamický zážitek.
V rámci každé skupiny izzylink™ může být kterýkoli reproduktor hlavním a streamovat hudbu do ostatních. Chcete-li sdílet svoji vlastní hudbu, stiskněte tlačítko Bluetooth na reproduktoru v místnosti a hudba ze zařízení se okamžitě nasdílí. Ostatní reproduktory z téže skupiny izzylink™ přehrají současně a synchronizovaně stejnou hudbu. Sdílení hudby mezi sebou je opravdu tak jednoduché.
K nastavení nepotřebujete router, heslo ani žádné aplikace. Pro první nastavení stačí dlouze stisknout tlačítko „SKUPINA“ na dvou reproduktorech. Totéž zopakujte, chcete-li přidat 3., 4. a 5. reproduktor. Každým dlouhým stisknutím tlačítka „Skupina“ přidáte vždy jeden nový reproduktor. Užívat si hudby ve více místnostech nebylo nikdy snazší. Po dokončení nastavení zůstává síť izzylink™ uložena i po vypojení reproduktoru.
4.3
z 5
3
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
spuma
07/05/2019
România
performanta
usor de folosit se aude foarte bine Recomand cu incredere
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt izzy BM5B boxă wireless multiroom
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt izzy BM5B boxă wireless multiroom
CLE1
02/12/2017
Polska
Fajny, ładny i prosty w obsłudze
Gra całkiem nieźle. łatwo się łączą między sobą i ze źródłem muzyki. Niewielka zwłoka między pomieszczeniami, w pełni akceptowalna, gdy głośniki są w różnych miejscach domu. Brak tylko jednej rzeczy - akumulatora.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt izzy BM5B bezprzewodowy głośnik multiroom
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt izzy BM5B bezprzewodowy głośnik multiroom
Żaba93
15/01/2017
Polska
Głośnik bardzo fajnie wygląda, jakość dźwięku jest wysokim poziomie choć brakuje troszkę basu.
Produkt jest warty polecenia tylko i wyłącznie przy zakupie dwóch i więcej sztuk. Ja korzystam z 3 gdzie wielkim plusem jest daleki zasięg który jest wielkim plusem
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt izzy BM5B bezprzewodowy głośnik multiroom
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt izzy BM5B bezprzewodowy głośnik multiroom