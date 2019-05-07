VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

Všechny řady

  • Fotografie produktu zepředu
  • Fotografie produktu při hlavním použití
  • Fotografie detailu produktu
  • Fotografie detailu produktu
  • Fotografie detailu produktu
  • Fotografie produktu při jeho používání
  • Fotografie produktu při jeho používání
  • Fotografie produktu při jeho používání
  • Fotografie produktu při jeho používání
  • Primární snímek
  • Fotografie produktu zepředu
  • Fotografie produktu při hlavním použití
  • Fotografie detailu produktu
  • Fotografie detailu produktu
  • Fotografie detailu produktu
  • Fotografie produktu při jeho používání
  • Fotografie produktu při jeho používání
  • Fotografie produktu při jeho používání
  • Fotografie produktu při jeho používání
  • Primární snímek

Ukončeno

izzyBezdrátový reproduktor pro více místností

BM5B/10

4.3

| (3) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Přehrávání hudby v každé místnosti jedním dotykem

S perfektním bezdrátovým reproduktorem Philips pro více místností můžete přehrávat hudbu bezdrátově přes Bluetooth. Stačí klepnout na tlačítko a 5 kvalitních reproduktorů spustí přehrávání hudby ve všech pokojích ve stejný čas. Snadné nastavení, žádný router, heslo ani aplikace.

Zobrazit všechny výhody

Přehrávání hudby v každé místnosti jedním dotykem

  • Bluetooth®

  • Černá

2 x 2,5" vinutí s basovým portem pro zvuk, který zaplní celou místnost

2 x 2,5" vinutí s basovým portem pro zvuk, který zaplní celou místnost

Reproduktory Izzy pro více místností vybavené 2 x 2,5'' vinutím třídy audiophile vytvářejí mocný, místnost vyplňující zvuk, zatímco basové porty rozšiřují nízké frekvence, což vytváří skutečně pohlcující a dynamický zážitek.

Jediným klepnutím změňte hlavní reproduktor ve skupině

Jediným klepnutím změňte hlavní reproduktor ve skupině

V rámci každé skupiny izzylink™ může být kterýkoli reproduktor hlavním a streamovat hudbu do ostatních. Chcete-li sdílet svoji vlastní hudbu, stiskněte tlačítko Bluetooth na reproduktoru v místnosti a hudba ze zařízení se okamžitě nasdílí. Ostatní reproduktory z téže skupiny izzylink™ přehrají současně a synchronizovaně stejnou hudbu. Sdílení hudby mezi sebou je opravdu tak jednoduché.

Jedním klepnutím nastavte izzylink™, bez routeru, hesla či aplikací

Jedním klepnutím nastavte izzylink™, bez routeru, hesla či aplikací

K nastavení nepotřebujete router, heslo ani žádné aplikace. Pro první nastavení stačí dlouze stisknout tlačítko „SKUPINA“ na dvou reproduktorech. Totéž zopakujte, chcete-li přidat 3., 4. a 5. reproduktor. Každým dlouhým stisknutím tlačítka „Skupina“ přidáte vždy jeden nový reproduktor. Užívat si hudby ve více místnostech nebylo nikdy snazší. Po dokončení nastavení zůstává síť izzylink™ uložena i po vypojení reproduktoru.

Technické specifikace

Získat podporu pro tento výrobek

Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy

Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.3

z 5

3

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

07/05/2019

România

România

performanta

usor de folosit se aude foarte bine Recomand cu incredere

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt izzy BM5B boxă wireless multiroom

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt izzy BM5B boxă wireless multiroom

02/12/2017

Polska

Polska

Fajny, ładny i prosty w obsłudze

Gra całkiem nieźle. łatwo się łączą między sobą i ze źródłem muzyki. Niewielka zwłoka między pomieszczeniami, w pełni akceptowalna, gdy głośniki są w różnych miejscach domu. Brak tylko jednej rzeczy - akumulatora.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt izzy BM5B bezprzewodowy głośnik multiroom

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt izzy BM5B bezprzewodowy głośnik multiroom

15/01/2017

Polska

Polska

Głośnik bardzo fajnie wygląda, jakość dźwięku jest wysokim poziomie choć brakuje troszkę basu.

Produkt jest warty polecenia tylko i wyłącznie przy zakupie dwóch i więcej sztuk. Ja korzystam z 3 gdzie wielkim plusem jest daleki zasięg który jest wielkim plusem

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt izzy BM5B bezprzewodowy głośnik multiroom

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt izzy BM5B bezprzewodowy głośnik multiroom

Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte exkluzivní nabídky

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu

Chci dostávat reklamní sdělení o výrobcích, službách, událostech a akcích společnosti Philips, která jsou založená na mých preferencích a zájmech. Kdykoli se mohu snadno odhlásit.

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu