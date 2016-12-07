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Ukončeno
Přehrávání hudby v každé místnosti jedním dotykem
Hudební systém Philips izzy přehrává hudbu prostřednictvím technologie Bluetooth, CD/USB a FM. Jediným stiskem tlačítka se bude hudba ze smartphonů, CD/USB a rádiových stanic přehrávat současně na každý reproduktor izzy v jakékoli místnosti. Jednoduché nastavení bez routeru, hesla nebo aplikace.
lze připevnit na stěnu
CD, MP3-CD, USB, FM
Bluetooth®
s funkcí MULTIPAIR
Reproduktor Philips Izzy vám umožňuje streamovat veškerou oblíbenou hudbu z vašeho telefonu, tabletu nebo počítače bez ohledu na to, kterou hudební či rádiovou aplikaci používáte.
K nastavení nepotřebujete router, heslo ani žádné aplikace. Pro první nastavení stačí dlouze stisknout tlačítko „SKUPINA“ na dvou reproduktorech. Totéž zopakujte, chcete-li přidat 3., 4. a 5. reproduktor. Každým dlouhým stisknutím tlačítka „Skupina“ přidáte vždy jeden nový reproduktor. Užívat si hudby ve více místnostech nebylo nikdy snazší. Po dokončení nastavení zůstává síť izzylink™ uložena i po vypojení reproduktoru.
Díky úplné přenositelnosti můžete snadno využívat výhodné možnosti připojování několika zdrojů digitální hudby prostřednictvím vestavěného připojení USB Direct.
5.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
DżUUU
07/12/2016
Polska
doskonały
Produkt bardzo dobrej jakości, bardzo dobry, czysty dźwięk w super opakowaniu-mowa oczywiście o designie:). RedDot to bardzo prestiżowa nogroda świadcząca o jakości produktu. Nieduży, zgrabny z możliwością przenoszenia " pod tz. pachą”, oraz powieszenia na ścianie w razie konieczności -dobra funkcja do niedużych wnętrz. Wiele funkcji umożliwiających wszechstronne stosowanie. Konfiguracja z aktualnymi gadżetami MP3, iPod, przez USB Direct. Jeszcze nie zakupiłam przenośnych głośników IZZY do konfiguracji ze sprzętem ,ale zrobię sobie prezent na święta :) Polecam na prezent nawet dla wybrednych koneserów jakości dźwięku i stylu. Cena bardzo przystępna za tej jakości produkt. Pozdrawiam Julia.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt BM50B Bezprzewodowy zestaw muzyczny multiroom
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt BM50B Bezprzewodowy zestaw muzyczny multiroom