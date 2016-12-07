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Ukončeno

Bezdrátový hudební systém pro více místností

BM50B/10

5

| (1) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Přehrávání hudby v každé místnosti jedním dotykem

Hudební systém Philips izzy přehrává hudbu prostřednictvím technologie Bluetooth, CD/USB a FM. Jediným stiskem tlačítka se bude hudba ze smartphonů, CD/USB a rádiových stanic přehrávat současně na každý reproduktor izzy v jakékoli místnosti. Jednoduché nastavení bez routeru, hesla nebo aplikace.

Zobrazit všechny výhody

Přehrávání hudby v každé místnosti jedním dotykem

  • lze připevnit na stěnu

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Bluetooth®

  • s funkcí MULTIPAIR

Přehrávejte hudbu v jedné místnosti bezdrátově pomocí Bluetooth

Přehrávejte hudbu v jedné místnosti bezdrátově pomocí Bluetooth

Reproduktor Philips Izzy vám umožňuje streamovat veškerou oblíbenou hudbu z vašeho telefonu, tabletu nebo počítače bez ohledu na to, kterou hudební či rádiovou aplikaci používáte.

Jedním klepnutím nastavte izzylink™, bez routeru, hesla či aplikací

Jedním klepnutím nastavte izzylink™, bez routeru, hesla či aplikací

K nastavení nepotřebujete router, heslo ani žádné aplikace. Pro první nastavení stačí dlouze stisknout tlačítko „SKUPINA“ na dvou reproduktorech. Totéž zopakujte, chcete-li přidat 3., 4. a 5. reproduktor. Každým dlouhým stisknutím tlačítka „Skupina“ přidáte vždy jeden nový reproduktor. Užívat si hudby ve více místnostech nebylo nikdy snazší. Po dokončení nastavení zůstává síť izzylink™ uložena i po vypojení reproduktoru.

Připojení USB Direct pro snadné přehr. hudby ve formátu MP3/WMA

Připojení USB Direct pro snadné přehr. hudby ve formátu MP3/WMA

Díky úplné přenositelnosti můžete snadno využívat výhodné možnosti připojování několika zdrojů digitální hudby prostřednictvím vestavěného připojení USB Direct.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

1

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

07/12/2016

Polska

Polska

doskonały

Produkt bardzo dobrej jakości, bardzo dobry, czysty dźwięk w super opakowaniu-mowa oczywiście o designie:). RedDot to bardzo prestiżowa nogroda świadcząca o jakości produktu. Nieduży, zgrabny z możliwością przenoszenia " pod tz. pachą”, oraz powieszenia na ścianie w razie konieczności -dobra funkcja do niedużych wnętrz. Wiele funkcji umożliwiających wszechstronne stosowanie. Konfiguracja z aktualnymi gadżetami MP3, iPod, przez USB Direct. Jeszcze nie zakupiłam przenośnych głośników IZZY do konfiguracji ze sprzętem ,ale zrobię sobie prezent na święta :) Polecam na prezent nawet dla wybrednych koneserów jakości dźwięku i stylu. Cena bardzo przystępna za tej jakości produkt. Pozdrawiam Julia.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt BM50B Bezprzewodowy zestaw muzyczny multiroom

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt BM50B Bezprzewodowy zestaw muzyczny multiroom

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