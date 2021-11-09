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Ukončeno
Kompaktní a výkonný, s leskem díky iontům
Tento vysoušeč skrývá svůj výkon 2000 W v kompaktní a lehké konstrukci. Díky tomu je jeho použití pohodlné a přitom stále dokáže poskytnout výkonné vysoušení. Nabízí také ionty, díky kterým se vlasy krásně lesknou, jsou hladké a nezacuchávají se.
DryCare Essential
Ionizační
Pečujte o své vlasy úpravou pomocí ionizační technologie. Nabité záporné ionty redukují vytváření statické energie, upravují účes a uhlazují vlasové kutikuly, čímž umocňují záři a lesk vlasů. Výsledkem jsou hladké vlasy bez zacuchání, které se nádherně lesknou.
Nastavení technologie ThermoProtect poskytuje optimální teplotu při vysoušení a nabízí další ochranu před přehříváním vlasů. Se stejně výkonným prouděním vzduchu získáte nejlepší výsledky.
Tento 2 000W vysoušeč vlasů vytváří perfektní proudění vzduchu, vynikající vysoušecí výkon a poskytuje skvělé výsledky každý den.
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4.8
z 5
48
Recenze
98%
Doporučuje tento produkt
Irolda
09/11/2021
Україна
Мій улюблений фен
Кращого фену в мене не було. Не думала що за таку невилику як на сьогодні ціну можно придбати такий дуже потужний та функціональний фен . Дуже зручний та потужний.
Výhody
Потужний зручний
Nevýhody
Немає
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DryCare Essential BHD030/00 Фен
Datum použití 2019-11-09
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DryCare Essential BHD030/00 Фен
Datum použití 2019-11-09
Marinaalieva
07/11/2021
Україна
Фен в комплект к стайлеру
Мне настолько понравился стайлер Philips BHH811,что когда нужно было заменить фен - не сомневаясь,выбрала эту же фирму,и не ошиблась.Отличный прибор для домашнего использования.Ранее не известная мне функция "ионизация",избавила мои волосы от электризации.Даже без дополнительных средств волосы гладкие.Можно вручную настраивать температурные режимы,и скорость воздуха для быстрой сушки.И к качеству нет претензий - мощный длинный провод с защитой от переломов на соединениях.И не взирая на обьемный вид,сам фен оченьлегкий.Я очень довольна этой покупкой!
Výhody
функционал и качество
Nevýhody
не найдено
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DryCare Essential BHD030/00 Фен
Datum použití 2021-07-07
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DryCare Essential BHD030/00 Фен
Datum použití 2021-07-07
26/10/2021
Україна
Потужний і надійний
Фен дуже потужний, швидко сушить волосся без електизації.Зручно тримати в руці.Відносно легкий.Рекомендую!
Výhody
Більшого для домашнього використання й не треба
Nevýhody
Немає
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DryCare Essential BHD030/00 Фен
Datum použití 2019-10-26
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DryCare Essential BHD030/00 Фен
Datum použití 2019-10-26