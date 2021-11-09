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Ukončeno

DryCare EssentialVysoušeč vlasů

BHD030/00

4.8

| (48) Recenze | 98% Doporučuje tento produkt

Kompaktní a výkonný, s leskem díky iontům

Tento vysoušeč skrývá svůj výkon 2000 W v kompaktní a lehké konstrukci. Díky tomu je jeho použití pohodlné a přitom stále dokáže poskytnout výkonné vysoušení. Nabízí také ionty, díky kterým se vlasy krásně lesknou, jsou hladké a nezacuchávají se.

Zobrazit všechny výhody

Kompaktní a výkonný, s leskem díky iontům

  • DryCare Essential

  • Ionizační

Úprava pomocí iontů pro lesklé vlasy bez zacuchání

Úprava pomocí iontů pro lesklé vlasy bez zacuchání

Pečujte o své vlasy úpravou pomocí ionizační technologie. Nabité záporné ionty redukují vytváření statické energie, upravují účes a uhlazují vlasové kutikuly, čímž umocňují záři a lesk vlasů. Výsledkem jsou hladké vlasy bez zacuchání, které se nádherně lesknou.

Nastavení teploty díky technologii ThermoProtect

Nastavení teploty díky technologii ThermoProtect

Nastavení technologie ThermoProtect poskytuje optimální teplotu při vysoušení a nabízí další ochranu před přehříváním vlasů. Se stejně výkonným prouděním vzduchu získáte nejlepší výsledky.

2 000 W pro rychlé výsledky vysoušení

2 000 W pro rychlé výsledky vysoušení

Tento 2 000W vysoušeč vlasů vytváří perfektní proudění vzduchu, vynikající vysoušecí výkon a poskytuje skvělé výsledky každý den.

Technické specifikace

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Recenze

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4.8

z 5

48

Recenze

98%

Doporučuje tento produkt

3
2

09/11/2021

Україна

Україна

Мій улюблений фен

Кращого фену в мене не було. Не думала що за таку невилику як на сьогодні ціну можно придбати такий дуже потужний та функціональний фен . Дуже зручний та потужний.

Výhody

Потужний зручний

Nevýhody

Немає

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt DryCare Essential BHD030/00 Фен

Datum použití 2019-11-09

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt DryCare Essential BHD030/00 Фен

Datum použití 2019-11-09

07/11/2021

Україна

Україна

Фен в комплект к стайлеру

Мне настолько понравился стайлер Philips BHH811,что когда нужно было заменить фен - не сомневаясь,выбрала эту же фирму,и не ошиблась.Отличный прибор для домашнего использования.Ранее не известная мне функция "ионизация",избавила мои волосы от электризации.Даже без дополнительных средств волосы гладкие.Можно вручную настраивать температурные режимы,и скорость воздуха для быстрой сушки.И к качеству нет претензий - мощный длинный провод с защитой от переломов на соединениях.И не взирая на обьемный вид,сам фен оченьлегкий.Я очень довольна этой покупкой!

Výhody

функционал и качество

Nevýhody

не найдено

Tato recenze byla vytvořena pro produkt DryCare Essential BHD030/00 Фен

Datum použití 2021-07-07

Tato recenze byla vytvořena pro produkt DryCare Essential BHD030/00 Фен

Datum použití 2021-07-07

26/10/2021

Україна

Україна

Потужний і надійний

Фен дуже потужний, швидко сушить волосся без електизації.Зручно тримати в руці.Відносно легкий.Рекомендую!

Výhody

Більшого для домашнього використання й не треба

Nevýhody

Немає

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt DryCare Essential BHD030/00 Фен

Datum použití 2019-10-26

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt DryCare Essential BHD030/00 Фен

Datum použití 2019-10-26

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  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu