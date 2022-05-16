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  • Alternativní fotografie produktu
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Ukončeno

EssentialVysoušeč vlasů

BHD004/00

4.9

| (186) Recenze | 98% Doporučuje tento produkt

Výkonné a pečující vysoušení

Fén Philips Essential vám přináší výkonné vysoušení s výkonem 1 800 W. Funkce nastavení teploty ThermoProtect pečuje o vaše vlasy a 3 nastavení teploty, rychlosti a proudu studeného vzduchu zajišťují snadné použití.

Zobrazit všechny výhody

Výkonné a pečující vysoušení

  • 1 800 W

  • Nastavení ThermoProtect

  • 3 nastavení teploty a rychlosti

  • Difuzér pro vzdušný účes

Vysoušení s výkonem 1 800 W

Vysoušení s výkonem 1 800 W

Tento fén s výkonem 1800 W vytváří optimální úroveň proudu vzduch a přináší nádherné výsledky každý den.

Nastavení teploty díky technologii ThermoProtect

Nastavení teploty díky technologii ThermoProtect

Nastavení technologie ThermoProtect poskytuje optimální teplotu při vysoušení a nabízí další ochranu před přehříváním vlasů. Se stejně výkonným prouděním vzduchu získáte nejlepší výsledky.

3 flexibilní nastavení teploty a rychlosti

3 flexibilní nastavení teploty a rychlosti

Tento vysoušeč vlasů nabízí 3 předvolené kombinace rychlostí/teploty pro rychlejší a jednodušší dosažení dokonalého stylu.

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Recenze

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4.9

z 5

186

Recenze

98%

Doporučuje tento produkt

1

16/05/2022

Česká republika

Česká republika

Rychlé vysušení

Moderní výkonný fén, vysuší vlasy za 2 minuty. Super je možnost volby teploty a rychlosti sušení. Pro kudrnaté vlasy dcerky je skvělý nástavec pro kudrnaté vlasy, neponičí tvar účesu, naopak zvýrazní texturu vln. Neničí vlasy.

Výhody

Výkonný fén, díky tomu jsou vlasy rychle vysušené. Nastavitelná teplota a síla větru. Skvělý nástavec pro kudrnaté vlasy. Nevysušuje vlasy.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Essential BHD004/00 Vysoušeč vlasů

Datum použití 2020-05-16

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Essential BHD004/00 Vysoušeč vlasů

Datum použití 2020-05-16

27/01/2022

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Spolehlivý vysoušeč vlasů Philips

nepřehřívá se poměr cena výkon je super určitě doporučuji

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Essential BHD002/00 Vysoušeč vlasů

Datum použití 2021-01-27

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Essential BHD002/00 Vysoušeč vlasů

Datum použití 2021-01-27

23/05/2020

Česká republika

Česká republika

Bezva na cesty

Malý skladný fén s velkým výkonem. Líbí se mi nastavitelnost teploty vysoušení a dlouhý kabel do zásuvky.

Výhody

Lehký, skladný, výkonný

Nevýhody

Nevim

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Essential BHD006/00 Cestovní vysoušeč vlasů

Datum použití 2018-05-23

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Essential BHD006/00 Cestovní vysoušeč vlasů

Datum použití 2018-05-23

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu