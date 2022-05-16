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Ukončeno
Výkonné a pečující vysoušení
Fén Philips Essential vám přináší výkonné vysoušení s výkonem 1 800 W. Funkce nastavení teploty ThermoProtect pečuje o vaše vlasy a 3 nastavení teploty, rychlosti a proudu studeného vzduchu zajišťují snadné použití.
1 800 W
Nastavení ThermoProtect
3 nastavení teploty a rychlosti
Difuzér pro vzdušný účes
Tento fén s výkonem 1800 W vytváří optimální úroveň proudu vzduch a přináší nádherné výsledky každý den.
Nastavení technologie ThermoProtect poskytuje optimální teplotu při vysoušení a nabízí další ochranu před přehříváním vlasů. Se stejně výkonným prouděním vzduchu získáte nejlepší výsledky.
Tento vysoušeč vlasů nabízí 3 předvolené kombinace rychlostí/teploty pro rychlejší a jednodušší dosažení dokonalého stylu.
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4.9
z 5
186
Recenze
98%
Doporučuje tento produkt
Silvace
16/05/2022
Česká republika
Rychlé vysušení
Moderní výkonný fén, vysuší vlasy za 2 minuty. Super je možnost volby teploty a rychlosti sušení. Pro kudrnaté vlasy dcerky je skvělý nástavec pro kudrnaté vlasy, neponičí tvar účesu, naopak zvýrazní texturu vln. Neničí vlasy.
Výhody
Výkonný fén, díky tomu jsou vlasy rychle vysušené. Nastavitelná teplota a síla větru. Skvělý nástavec pro kudrnaté vlasy. Nevysušuje vlasy.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Essential BHD004/00 Vysoušeč vlasů
Datum použití 2020-05-16
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Essential BHD004/00 Vysoušeč vlasů
Datum použití 2020-05-16
Megie
27/01/2022
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Spolehlivý vysoušeč vlasů Philips
nepřehřívá se poměr cena výkon je super určitě doporučuji
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Essential BHD002/00 Vysoušeč vlasů
Datum použití 2021-01-27
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Essential BHD002/00 Vysoušeč vlasů
Datum použití 2021-01-27
AJA257
23/05/2020
Česká republika
Bezva na cesty
Malý skladný fén s velkým výkonem. Líbí se mi nastavitelnost teploty vysoušení a dlouhý kabel do zásuvky.
Výhody
Lehký, skladný, výkonný
Nevýhody
Nevim
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Essential BHD006/00 Cestovní vysoušeč vlasů
Datum použití 2018-05-23
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Essential BHD006/00 Cestovní vysoušeč vlasů
Datum použití 2018-05-23