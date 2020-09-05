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Ukončeno
Blýskněte se svými lokny
Kulma Sublime Ends je naším prvním modelem navrženým tak, aby během stylingu ochránil vaše citlivé konečky. Díky špičkové technologii SplitStop snadno vytvoříte přirozené lokny a stanete se hvězdou každé akce.
Aqua SenseIQ, naše dosud nejlepší technologie, která se přizpůsobí potřebám vašich vlasů.
Kónický válec 13 mm – 25 mm
Technologie SplitStop
Napuštění keratinem
Digitální nastavení teploty
Naším tajemstvím k dokonalé prevenci roztřepených konečků je nová technologie SplitStop. Jedná se o unikátní kombinaci teplotního výkonu a minimální míry tření, která dbá o zdraví vašich vlasů od kořínků po konečky. Nedochází u ní k žádným změnám teploty, díky čemuž během použití dosahuje optimálního rozložení tepla ve válci. Válec je potažen hladkou keramickou vrstvou, která snižuje tření na pramenech vlasů. Vytvořte si dokonalé lokny se zdravějšími konečky, které jsou plné nového života.
Keratin je základní složkou vlasů, díky které jsou silné, zdravé a skvěle vypadají. Keramika je obohacena o keratin a zajistí tak vašim vlasům ještě lepší péči.
Digitální displej s 9 nastaveními teploty vám umožní dokonalou kontrolu úpravy teploty pro váš typ vlasů a zabrání jejich poškození.
5.0
z 5
66
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Vonsh2010
05/09/2020
Česká republika
Maximální spokojenost
Mám středně dlouhé vlnité vlasy a ráda je nosím rozpuštěné. Kulmu jsem si pořídila, aby mi vlny déle vydržely. Velmi lehce se s ní manipuluje, je bleskurychle nahřátá, oceňuji možnost nastavení teploty. Vlasy nejsou přepálené a zvládne i silnější prameny. Jsem opravdu maximálně spokojená.
Výhody
Individuální nastavení teploty, lehká manipulace, kvalitní povrch, zvládne i silnější prameny vlasů.
Nevýhody
Nevím o žádných
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt StyleCare BHB871/00 Kulma Sublime Ends
Datum použití 2019-08-05
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt StyleCare BHB871/00 Kulma Sublime Ends
Datum použití 2019-08-05
Ivana5
18/05/2020
Česká republika
Kulma ma skvele funkcie
Kulmu určite odporúčam. Mám vlasy pod plecia, suchšie, na kulme preto oceňujem nastavitelnosť teploty, používam najnižšiu teplotu a vlnky mi vydržia aj 3 dni. Skvelá funkcia je aj časovač. Odporúčam.
Výhody
Nastavitelnost teploty, casovac
Nevýhody
Ziaden
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt StyleCare BHB872/00 Kulma Glam Shine
Datum použití 2019-05-18
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt StyleCare BHB872/00 Kulma Glam Shine
Datum použití 2019-05-18
Javado
02/08/2018
Česká republika
Spokojenost.
Jsem moc spokojená. Díky nastavitelnosti teploty se nebojím používat i pro své děti, když chtějí vytvořit lokny. Doporučuji.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt StyleCare BHB871/00 Kulma Sublime Ends
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt StyleCare BHB871/00 Kulma Sublime Ends
po 2 letech simulovaného použití při natáčení při teplotě 180 °C na průměrných evropských vlasech bez roztřepených konečků