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Blýskněte se svými lokny
Kulma Sublime Ends je naším prvním modelem navrženým tak, aby během stylingu ochránil vaše citlivé konečky. Díky špičkové technologii SplitStop snadno vytvoříte jemné lokny a stanete se ozdobou každé akce.
Aqua SenseIQ, naše dosud nejlepší technologie, která se přizpůsobí potřebám vašich vlasů.
32mm velký válec
Technologie SplitStop
Napuštění keratinem
Digitální nastavení teploty
Naším tajemstvím k dokonalé prevenci roztřepených konečků je nová technologie SplitStop. Jedná se o unikátní kombinaci teplotního výkonu a minimální míry tření, která dbá o zdraví vašich vlasů od kořínků po konečky. Nedochází u ní k žádným změnám teploty, díky čemuž během použití dosahuje optimálního rozložení tepla ve válci. Válec je potažen hladkou keramickou vrstvou, která snižuje tření na pramenech vlasů. Vytvořte si dokonalé lokny se zdravějšími konečky, které jsou plné nového života.
Keratin je základní složkou vlasů, díky které jsou silné, zdravé a skvěle vypadají. Keramika je obohacena o keratin a zajistí tak vašim vlasům ještě lepší péči.
Digitální displej s 8 nastaveními teploty vám umožní dokonalou kontrolu úpravy teploty pro váš typ vlasů a zabrání jejich poškození.
4.6
z 5
9
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
04/05/2021
Česká republika
Po použití jsou vlasy krásně leskle
S výrobkem jsem spokojená, dělá velké vlny, po použití jsou vlasy lesklé, rychle se nahřívá
Výhody
lesklé vlasy po použití
Nevýhody
při uchycení slabšího pramene vlasů, klip úplně nedoléhá
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt StyleCare BHB868/00 Kulma Sublime Ends
Datum použití 2020-04-04
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt StyleCare BHB868/00 Kulma Sublime Ends
Datum použití 2020-04-04
Terry21
27/02/2019
Česká republika
Jsem maximálně spokojená.
Krasny design, rychle nahřátí a snadne použití diky provedení.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt StyleCare BHB868/00 Kulma Sublime Ends
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt StyleCare BHB868/00 Kulma Sublime Ends
evaevik
28/05/2017
Česká republika
Tuto žehličku na vlasy ráda doporučuji .
Zaujal mně hezký design,kulma je lehká a díky otočnému kabelu se s ní dobře pracuje.Rychle se zahřeje a může se použít.Válec je 32mm,takže dělá hezké větší vlny.Při každodenním používání nejsou konečky vlasů roztřepené.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt StyleCare BHB868/00 Kulma Sublime Ends
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt StyleCare BHB868/00 Kulma Sublime Ends
po 2 letech simulovaného použití při natáčení při teplotě 180 °C na průměrných evropských vlasech bez roztřepených konečků