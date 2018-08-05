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Ukončeno
Vše, co potřebujete pro pružné lokny
Mít úžasné lokny nebylo nikdy snazší. Jednoduše je zaviňte a vytvarujte lokny podle svých představ. Keramický povrch dodává vlasům záři a lesk, pružnost, eleganci a život.
Aqua SenseIQ, naše dosud nejlepší technologie, která se přizpůsobí potřebám vašich vlasů.
16mm válec
Teplota 200 °C
Keramický povrch
Díky válci o průměru 16 mm můžete vytvářet nadýchané a živé lokny a prstýnky pro veselý a mladistvý vzhled
Ochranná keramická vrstva zajišťuje rovnoměrnou distribuci tepla a menší poškození lesklých a jemných vlasů.
200 °C vysoká teplota zaručuje optimální výsledky a současně minimalizuje poškození vlasů.
Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy
5.0
z 5
46
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Katuuulka
05/08/2018
Česká republika
Kvalitní kulma
Výborná kulma, splnila veškerá má očekávání. Je okamžitě nahřátá a bezpečná proti popálení. Kupována pro babičku a naprostá spokojenost. Velkým plusem je dlouhý napájecí kabel.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt StyleCare Essential BHB862/00 Kulma na vlasy
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt StyleCare Essential BHB862/00 Kulma na vlasy
Mirella2
12/01/2023
Polska
Dobra
Lokówka dobra! Z tego co mówiła siostra loki długo się utrzymują. Muszę i ja przetestować.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt StyleCare Essential BHB862/00 Lokówka
Datum použití 2022-09-12
Tato recenze byla vytvořena pro produkt StyleCare Essential BHB862/00 Lokówka
Datum použití 2022-09-12
Zeberkka
29/12/2022
Polska
Bardzo dobra
Lokówkę dostałam w prezencie świątecznym. Używałam jej już dwa razy i jestem zadowolona! Loki utrzymują się długo i można je w łatwy sposób wykonać.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt StyleCare Essential BHB862/00 Lokówka
Datum použití 2021-11-29
Tato recenze byla vytvořena pro produkt StyleCare Essential BHB862/00 Lokówka
Datum použití 2021-11-29