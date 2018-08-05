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  • Fotografie produktu při jeho používání
  • Fotografie produktu při jeho používání
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  • Fotografie přínosného dojmu

Ukončeno

StyleCare EssentialKulma na vlasy

BHB862/00

5

| (46) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Vše, co potřebujete pro pružné lokny

Mít úžasné lokny nebylo nikdy snazší. Jednoduše je zaviňte a vytvarujte lokny podle svých představ. Keramický povrch dodává vlasům záři a lesk, pružnost, eleganci a život.

Zobrazit všechny výhody
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Aqua SenseIQ, naše dosud nejlepší technologie, která se přizpůsobí potřebám vašich vlasů.

Vše, co potřebujete pro pružné lokny

  • 16mm válec

  • Teplota 200 °C

  • Keramický povrch

16mm natáčecí válec pro pružné lokny a prstýnky

16mm natáčecí válec pro pružné lokny a prstýnky

Díky válci o průměru 16 mm můžete vytvářet nadýchané a živé lokny a prstýnky pro veselý a mladistvý vzhled

Ochranný keramický povrch pro mimořádně jemnou úpravu účesu

Ochranný keramický povrch pro mimořádně jemnou úpravu účesu

Ochranná keramická vrstva zajišťuje rovnoměrnou distribuci tepla a menší poškození lesklých a jemných vlasů.

200 °C vysoká teplota pro optimální výsledky

200 °C vysoká teplota pro optimální výsledky

200 °C vysoká teplota zaručuje optimální výsledky a současně minimalizuje poškození vlasů.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

46

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

05/08/2018

Česká republika

Česká republika

Kvalitní kulma

Výborná kulma, splnila veškerá má očekávání. Je okamžitě nahřátá a bezpečná proti popálení. Kupována pro babičku a naprostá spokojenost. Velkým plusem je dlouhý napájecí kabel.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt StyleCare Essential BHB862/00 Kulma na vlasy

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt StyleCare Essential BHB862/00 Kulma na vlasy

12/01/2023

Polska

Polska

Dobra

Lokówka dobra! Z tego co mówiła siostra loki długo się utrzymują. Muszę i ja przetestować.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt StyleCare Essential BHB862/00 Lokówka

Datum použití 2022-09-12

Tato recenze byla vytvořena pro produkt StyleCare Essential BHB862/00 Lokówka

Datum použití 2022-09-12

29/12/2022

Polska

Polska

Bardzo dobra

Lokówkę dostałam w prezencie świątecznym. Używałam jej już dwa razy i jestem zadowolona! Loki utrzymują się długo i można je w łatwy sposób wykonać.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt StyleCare Essential BHB862/00 Lokówka

Datum použití 2021-11-29

Tato recenze byla vytvořena pro produkt StyleCare Essential BHB862/00 Lokówka

Datum použití 2021-11-29

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu