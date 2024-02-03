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Různé účesy s ionizační péčí
Vysoušení a úprava zároveň – kulmofén Philips Series 3000 vám umožní vytvářet krásné přirozené účesy a ionizační péče současně dodává mimořádný lesk. Čtyři nástavce jsou vhodné pro dlouhé i krátké vlasy, takže se můžete radovat ze snadné úpravy účesu.
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Aqua SenseIQ, naše dosud nejlepší technologie, která se přizpůsobí potřebám vašich vlasů.
4 nástavci
Ionizační péče
Keramické, argan. olej
Kulmofén s příkonem 800 W proudu vzduchu pro jemné vysoušení a styling. Každý den dosáhnete nádherných výsledků.
Díky keramickému povrchu napuštěnému arganovým olejem zajistí kulmofén rychlý a snadný styling. Kulmofén pročesává vlasy příjemně lehce a vaše vlasy budou na dotek hedvábně hladké.
Inovativní široký nástavec ve tvaru plochého kartáče na vlasy umožňuje vytvořit krásně přirozený rovný vzhled vlasů
4.7
z 5
393
Recenze
95%
Doporučuje tento produkt
PavMnu
03/02/2024
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Dobrý
Kulma je fajn, hodnotím kladně. Možná lepší pro kratší vlasy
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 3000 Series BHA310/00 Kulmofén
Datum použití 2024-01-03
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 3000 Series BHA310/00 Kulmofén
Datum použití 2024-01-03
Borůwka
16/11/2023
Česká republika
Kulmofén
Konečně jsem našla pomocníka podle mých představ. Krásně upraví a zároveň vysuší vlasy během pár minut. Moje vlasy jsou jak od kadeřníka
Výhody
Lehoučký, snadná manipulace, spoustu nástavců, výběr stupňů foukání
Nevýhody
Žádné
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 3000 Series BHA310/00 Kulmofén
Datum použití 2023-10-16
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 3000 Series BHA310/00 Kulmofén
Datum použití 2023-10-16
Bárb123456
05/08/2023
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Super
Výrobek se mi libí už jen kvůli vzhledu - to je u mě rozhodující. Nabízí funkce, se kterými jsem se u jiných výrobků nesetkala, taky u mě rozhodovala cena. Takže poměr cena-výkon dobrý. Má na výběr různé nádstavce. Nejvíc jsem spokojená s kulatým hřebínkovým a s hřebenem. Ovšem úprava vlasů trvá trochu déle, než jsem byla zvyklá u klasického fénu.
Výhody
Hezký, skladný, funkční
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 3000 Series BHA310/00 Kulmofén
Datum použití 2023-07-05
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 3000 Series BHA310/00 Kulmofén
Datum použití 2023-07-05