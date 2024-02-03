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3000 SeriesKulmofén

BHA310/00

4.7

| (393) Recenze | 95% Doporučuje tento produkt

Různé účesy s ionizační péčí

Vysoušení a úprava zároveň – kulmofén Philips Series 3000 vám umožní vytvářet krásné přirozené účesy a ionizační péče současně dodává mimořádný lesk. Čtyři nástavce jsou vhodné pro dlouhé i krátké vlasy, takže se můžete radovat ze snadné úpravy účesu.

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Aqua SenseIQ, naše dosud nejlepší technologie, která se přizpůsobí potřebám vašich vlasů.

Různé účesy s ionizační péčí

  • 4 nástavci

  • Ionizační péče

  • Keramické, argan. olej

Výkon 800 W vám zajistí styling jako ze salónu

Výkon 800 W vám zajistí styling jako ze salónu

Kulmofén s příkonem 800 W proudu vzduchu pro jemné vysoušení a styling. Každý den dosáhnete nádherných výsledků.

Vysoušení a úprava zároveň – umožní vám vytvářet krásné přirozené účesy a ionizační péče

Vysoušení a úprava zároveň – umožní vám vytvářet krásné přirozené účesy a ionizační péče

Díky keramickému povrchu napuštěnému arganovým olejem zajistí kulmofén rychlý a snadný styling. Kulmofén pročesává vlasy příjemně lehce a vaše vlasy budou na dotek hedvábně hladké.

Široký lopatkový kartáč pro přirozeně vypadající účes

Inovativní široký nástavec ve tvaru plochého kartáče na vlasy umožňuje vytvořit krásně přirozený rovný vzhled vlasů

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.7

z 5

393

Recenze

95%

Doporučuje tento produkt

03/02/2024

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Dobrý

Kulma je fajn, hodnotím kladně. Možná lepší pro kratší vlasy

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 3000 Series BHA310/00 Kulmofén

Datum použití 2024-01-03

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 3000 Series BHA310/00 Kulmofén

Datum použití 2024-01-03

16/11/2023

Česká republika

Česká republika

Kulmofén

Konečně jsem našla pomocníka podle mých představ. Krásně upraví a zároveň vysuší vlasy během pár minut. Moje vlasy jsou jak od kadeřníka

Výhody

Lehoučký, snadná manipulace, spoustu nástavců, výběr stupňů foukání

Nevýhody

Žádné

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 3000 Series BHA310/00 Kulmofén

Datum použití 2023-10-16

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 3000 Series BHA310/00 Kulmofén

Datum použití 2023-10-16

05/08/2023

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Super

Výrobek se mi libí už jen kvůli vzhledu - to je u mě rozhodující. Nabízí funkce, se kterými jsem se u jiných výrobků nesetkala, taky u mě rozhodovala cena. Takže poměr cena-výkon dobrý. Má na výběr různé nádstavce. Nejvíc jsem spokojená s kulatým hřebínkovým a s hřebenem. Ovšem úprava vlasů trvá trochu déle, než jsem byla zvyklá u klasického fénu.

Výhody

Hezký, skladný, funkční

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 3000 Series BHA310/00 Kulmofén

Datum použití 2023-07-05

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 3000 Series BHA310/00 Kulmofén

Datum použití 2023-07-05

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu