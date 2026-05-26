VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

Všechny řady

Go to promotion

Letní slevy až 44 %

Zobrazit nabídku

  • Náhradní hlavice s planžetou pro zastřihovač chloupků
  • Náhradní hlavice s planžetou pro zastřihovač chloupků
  • Náhradní hlavice s planžetou pro zastřihovač chloupků
  • Náhradní hlavice s planžetou pro zastřihovač chloupků
  • Náhradní hlavice s planžetou pro zastřihovač chloupků
  • Náhradní hlavice s planžetou pro zastřihovač chloupků
  • Náhradní hlavice s planžetou pro zastřihovač chloupků
  • Náhradní hlavice s planžetou pro zastřihovač chloupků
  • Náhradní hlavice s planžetou pro zastřihovač chloupků
  • Náhradní hlavice s planžetou pro zastřihovač chloupků

Body Groomer replacement foilBG2010

BG2010/43

4.9
| (39) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Náhradní hlavice s planžetou pro zastřihovač chloupků
Náhradní hlavice s planžetou pro zastřihovač chloupků řady BG34XX, BG54XX, BG74XX, BG94XX
Zobrazit všechny výhody

Nejvíce preferovaná značka elektrické pánské péče na světě1

Optimálních výsledků dosáhnete výměnou každých 12 měsíců

Náhradní hlavice s planžetou pro zastřihovač chloupků

  • Systém holení Triple Protect

  • 100% voděodolný

  • Výměna každých 12 měsíců

Patentovaná technologie stříhání šetrná k pokožce

Patentovaná technologie stříhání šetrná k pokožce

Systém holení Triple Protect má oblé špičky, které umožňují lepší komfort pokožky, kosočtvercové otvory zajišťující bezpracné vyklenutí pokožky a kryt, který významně minimalizuje podráždění pokožky.

Hladké blízké holení do 0,2 mm v délce

Hladké blízké holení do 0,2 mm v délce

Naše technologie stříhání umožňuje holení do 0,2 mm a nabízí vám blízký a přesný zážitek z péče o vzhled, jaký potřebujete. Naše kosočtvercová planžeta holicího strojku pracuje plynule, aby zajistila hladkou a rovnoměrnou úpravu, která zanechá na vaší pokožce měkký a svěží pocit.

100% voděodolný, takže umožňuje pohodlné mokré i suché holení

100% voděodolný, takže umožňuje pohodlné mokré i suché holení

Jelikož je zastřihovač chloupků 100% voděodolný, můžete ho použít na mokré i suché holení, abyste měli pohodlný příjemný zážitek za všech okolností. Kromě toho se také snadno čistí.

Získat podporu pro tento výrobek

Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy

Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.9

z 5

39

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

26/05/2026

Slovensko

Slovensko

Výborný strojček, ktorý splnil očakávania

+ výborný strojček na holenie tela aj intímnych partií + holiacej planžete na intímne partie plne dôverujem + bezpečný princíp holenia, bez porezania + oholí veľmi dobre a bez zbytočného stresu + nástavce pevne držia a počas holenia neodpadávajú + veľmi dobrá aj zastrihávacia časť + praktické prisvietenie na miesto holenia + príjemná ergonómia a dobré držanie v ruke + slušná výdrž batérie + podľa mňa jedna z najlepších možností na holenie tela a intímnych partií v rozumnej cene Philips BG7470/15 hodnotím veľmi pozitívne. Po skúsenostiach s inými strojčekmi mi tento model konečne dáva pocit istoty a dôvery hlavne pri holení intímnych partií. Holiaca planžeta je podľa mňa navrhnutá bezpečne, neporeže, holí veľmi dobre a človek sa pri používaní nemusí báť každého pohybu. Veľké plus sú aj pevne držiace nástavce, ktoré počas holenia neodpadávajú, dobrá zastrihávacia časť, prisvietenie na holené miesto, príjemná ergonómia a slušná výdrž batérie. Ako celok ho vnímam ako veľmi vydarený produkt a možno aj jednu z najlepších možností pre holenie tela a intímnych partií v rozumnej cenovej kategórii. Za mňa výborný strojček, ktorý splnil očakávania.

Výhody

Uviedol som

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Body Groomer 7000 Series BG7470/15 Flexibilné hlavy 2D a duálny zastrihávací systém

Date of Use 2026-05-12

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Body Groomer 7000 Series BG7470/15 Flexibilné hlavy 2D a duálny zastrihávací systém

Date of Use 2026-05-12

21/06/2026

Polska

Polska

Ověřený kupující

Do jajek idealne!

Rewelacja. Nigdy nie używałem niczego lepszego, ani nawet równie dobrego.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Trymer do ciała seria 7000 BG7470/15 Bodygroom 7000

Date of Use 2026-06-11

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Trymer do ciała seria 7000 BG7470/15 Bodygroom 7000

Date of Use 2026-06-11

26/12/2025

Polska

Polska

Ten produkt jest bezkonkurencyjny

Produkt rewelacyjny , spełnia wszystkie funkcje , można używać pod prysznicem , polecam dla osób z dużą ilością zarostu

Výhody

Dokładna

Nevýhody

Brak

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Trymer do ciała seria 7000 BG7470/15 Bodygroom 7000

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Trymer do ciała seria 7000 BG7470/15 Bodygroom 7000

Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte exkluzivní nabídky

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu

Chci dostávat marketingová sdělení – na základě mých preferencí a chování – o produktech, službách, událostech a akcích společnosti Philips. Z odběru se mohu kdykoli snadno odhlásit.

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu
Upozornění

  1. Online průzkum mezi 16 003 muži, uživateli elektrických přístrojů pro péči o vzhled, provedený v roce 2024. 