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Ukončeno

CD Soundmachine

AZ3856/12

5

| (1) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Výkonný přenosný zvukový systém

Vychutnejte si digitální hudbu z přenosného zařízení s výkonným zvukem díky připojení USB Direct, reproduktorům s konstrukcí Bass Reflex a celkovému výstupnímu výkonu 2 x 4 W RMS systému Philips CD Soundmachine AZ3856/12.

Zobrazit všechny výhody

díky celkovému výstupnímu výkonu 8 W RMS

Výkonný přenosný zvukový systém

  • <8 W

  • USB a kazety

  • Digitální ladění

MP3 Link pro přehrávání hudby z přenosných zařízení

MP3 Link pro přehrávání hudby z přenosných zařízení

MP3 Link umožňuje přímé přehrávání obsahu MP3 z přenosných přehrávačů medií. Kromě toho, že si můžete vychutnat svou oblíbenou hudbu v mimořádné kvalitě zvuku audiosystému, je také připojení MP3 extrémně pohodlné, neboť stačí pouze připojit přenosný MP3 přehrávač k audiosystému.

Režim USB Direct pro přehrávání hudby ve formátu MP3/WMA

Režim USB Direct pro přehrávání hudby ve formátu MP3/WMA

Režim USB Direct umožňuje jednoduše připojit zařízení USB k portu USB na zařízení Philips. Digitální se přehraje přímo ze zařízení Philips.

Konektor stereo sluchátek pro lepší osobní hudební zážitky

Kdykoli budete chtít, můžete připojit vlastní sluchátka a vychutnat si osobní zážitek z poslechu tohoto zařízení Philips. Připojením sluchátek k tomuto zařízení si můžete vychutnat svou oblíbenou hudbu se skvělým zvukem, aniž byste rušili okolí.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

1

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

30/10/2016

Magyarország

Magyarország

kiváló

kiváló.kiváló.kiváló.kiváló.kiváló.kiváló.kiváló.kiváló

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AZ3856 CD Soundmachine

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AZ3856 CD Soundmachine

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Upozornění

  1. Vyvarujte se nadměrného používání přístroje s hlasitostí vyšší než 85 decibelů, mohlo by dojít k poškození sluchu.