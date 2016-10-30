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Ukončeno
Výkonný přenosný zvukový systém
Vychutnejte si digitální hudbu z přenosného zařízení s výkonným zvukem díky připojení USB Direct, reproduktorům s konstrukcí Bass Reflex a celkovému výstupnímu výkonu 2 x 4 W RMS systému Philips CD Soundmachine AZ3856/12.
<8 W
USB a kazety
Digitální ladění
MP3 Link umožňuje přímé přehrávání obsahu MP3 z přenosných přehrávačů medií. Kromě toho, že si můžete vychutnat svou oblíbenou hudbu v mimořádné kvalitě zvuku audiosystému, je také připojení MP3 extrémně pohodlné, neboť stačí pouze připojit přenosný MP3 přehrávač k audiosystému.
Režim USB Direct umožňuje jednoduše připojit zařízení USB k portu USB na zařízení Philips. Digitální se přehraje přímo ze zařízení Philips.
Kdykoli budete chtít, můžete připojit vlastní sluchátka a vychutnat si osobní zážitek z poslechu tohoto zařízení Philips. Připojením sluchátek k tomuto zařízení si můžete vychutnat svou oblíbenou hudbu se skvělým zvukem, aniž byste rušili okolí.
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5.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
papamaci
30/10/2016
Magyarország
kiváló
kiváló.kiváló.kiváló.kiváló.kiváló.kiváló.kiváló.kiváló
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AZ3856 CD Soundmachine
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AZ3856 CD Soundmachine
Vyvarujte se nadměrného používání přístroje s hlasitostí vyšší než 85 decibelů, mohlo by dojít k poškození sluchu.