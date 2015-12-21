VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

Všechny řady

  • Fotografie produktu zepředu
  • Fotografie produktu při jeho používání
  • Primární snímek
  • Fotografie produktu zepředu
  • Fotografie produktu při jeho používání
  • Primární snímek

Ukončeno

CD Soundmachine

AZ328/12

5

| (2) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Užijte si hudbu všude, kam půjdete

Těšte se v životě z maličkostí a užívejte si pohodlí. S kompaktním přenosným systémem CD Soundmachine společnosti Philips si můžete dopřát svou oblíbenou hudbu s funkcemi, které vám usnadní život.

Zobrazit všechny výhody

Užijte si hudbu všude, kam půjdete

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Kazeta

  • 2 W

Režim USB Direct pro přehrávání hudby ve formátu MP3/WMA

Režim USB Direct pro přehrávání hudby ve formátu MP3/WMA

Režim USB Direct umožňuje jednoduše připojit zařízení USB k portu USB na zařízení Philips. Digitální se přehraje přímo ze zařízení Philips.

Kazetový magnetofon s funkcí autostop

Kazetový magnetofon s funkcí autostop

0

Náhodný výběr/Opakování CD pro lepší osobní hudební zážitky

Náhodný výběr/Opakování CD pro lepší osobní hudební zážitky

Funkce „Náhodný výběr/Opakování“ vás zbaví nudy z poslechu skladeb ve stejném pořadí. Po nahrání vašich oblíbených skladeb z vlastní hudební knihovny do přehrávače stačí vybrat jeden z režimů – „Náhodný výběr“ nebo „Opakování“ a vaše melodie budou podle druhu režimu přehrávány v různém pořadí. Vychutnejte si různorodé a jedinečné hudební zážitky po každém zapnutí přehrávače.

Technické specifikace

Získat podporu pro tento výrobek

Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy

Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

2

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

21/12/2015

Polska

Polska

Doskonały produkt, cieszę się że go kupiłem.

Rewelacyjna jakość dźwięku ze wszystkich dostępnych źródeł. Bardzo zaskoczyła mnie możliwość odtwarzania starych kaset magnetofonowych, co odkryłem już w domu po rozpakowaniu produktu.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AZ328 Bumbox CD

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AZ328 Bumbox CD

06/06/2020

Magyarország

Magyarország

Sok lejátszási lehetőség

Azért döntöttem ezen készülék mellett, mert a mai napig őrzök kazettákat, amiket szívesen hallgatok, ugyanakkor modern eszközökkel is hallgatok zenét. Ezzel a magnóval mindenféle módon lehet zenét hallgatni, és kifejezetten jó minőségben játssza le a zenét. Elégedett vagyok a termékkel.

Výhody

Rengeteg féle lejátszási mód.

Nevýhody

A hangminőség lehetne jobb.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AZ328 CD Soundmachine

Datum použití 2018-06-06

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AZ328 CD Soundmachine

Datum použití 2018-06-06

Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte exkluzivní nabídky

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu

Chci dostávat reklamní sdělení o výrobcích, službách, událostech a akcích společnosti Philips, která jsou založená na mých preferencích a zájmech. Kdykoli se mohu snadno odhlásit.

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu