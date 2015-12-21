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Ukončeno
Užijte si hudbu všude, kam půjdete
Těšte se v životě z maličkostí a užívejte si pohodlí. S kompaktním přenosným systémem CD Soundmachine společnosti Philips si můžete dopřát svou oblíbenou hudbu s funkcemi, které vám usnadní život.
CD, MP3-CD, USB, FM
Kazeta
2 W
Režim USB Direct umožňuje jednoduše připojit zařízení USB k portu USB na zařízení Philips. Digitální se přehraje přímo ze zařízení Philips.
0
Funkce „Náhodný výběr/Opakování“ vás zbaví nudy z poslechu skladeb ve stejném pořadí. Po nahrání vašich oblíbených skladeb z vlastní hudební knihovny do přehrávače stačí vybrat jeden z režimů – „Náhodný výběr“ nebo „Opakování“ a vaše melodie budou podle druhu režimu přehrávány v různém pořadí. Vychutnejte si různorodé a jedinečné hudební zážitky po každém zapnutí přehrávače.
5.0
z 5
2
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Kazik54
21/12/2015
Polska
Doskonały produkt, cieszę się że go kupiłem.
Rewelacyjna jakość dźwięku ze wszystkich dostępnych źródeł. Bardzo zaskoczyła mnie możliwość odtwarzania starych kaset magnetofonowych, co odkryłem już w domu po rozpakowaniu produktu.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AZ328 Bumbox CD
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AZ328 Bumbox CD
supermario4ever
06/06/2020
Magyarország
Sok lejátszási lehetőség
Azért döntöttem ezen készülék mellett, mert a mai napig őrzök kazettákat, amiket szívesen hallgatok, ugyanakkor modern eszközökkel is hallgatok zenét. Ezzel a magnóval mindenféle módon lehet zenét hallgatni, és kifejezetten jó minőségben játssza le a zenét. Elégedett vagyok a termékkel.
Výhody
Rengeteg féle lejátszási mód.
Nevýhody
A hangminőség lehetne jobb.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AZ328 CD Soundmachine
Datum použití 2018-06-06
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AZ328 CD Soundmachine
Datum použití 2018-06-06