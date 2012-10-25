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Ukončeno

CD Soundmachine

AZ1880/12

5

| (1) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Užijte si skvělý zvuk ve skvělém provedení

Systém Philips CD Soundmachine osvobodí vaše oblíbené digitální melodie z přenosného hudebního přehrávače. Budete si je moci vychutnat na výkonných reproduktorech – kdykoli a kdekoli. K dispozici je připojení USB Direct a nahrávání formátu MP3 jedním stisknutím bez použití počítače.

Zobrazit všechny výhody

Užijte si skvělý zvuk ve skvělém provedení

  • 5 W

  • Ripování CD

  • Digitální ladění

Kopírování CD pro digitální nahrávání do formátu MP3 jedním stisknutím tlačítka

Kopírování CD pro digitální nahrávání do formátu MP3 jedním stisknutím tlačítka

Jednoduše zasuňte velkokapacitní paměťové zařízení USB do portu na audiosystému Philips a spusťte nahrávání oblíbené hudby z disků CD do zařízení USB nebo přehrávače MP3 – stisknutím jednoho tlačítka a bez nutnosti použití počítače.

Režim USB Direct pro přehrávání hudby ve formátu MP3/WMA

Režim USB Direct pro přehrávání hudby ve formátu MP3/WMA

Režim USB Direct umožňuje jednoduše připojit zařízení USB k portu USB na zařízení Philips. Digitální se přehraje přímo ze zařízení Philips.

Přehrávání hudby na discích MP3/WMA-CD, CD a CD-RW

Přehrávání hudby na discích MP3/WMA-CD, CD a CD-RW

Technologie pro kompresi zvuku umožňuje zmenšit velikost velkých souborů s digitálně zaznamenanou hudbou až 10krát, aniž by se významně snížila kvalita zvuku. MP3 a WMA patří mezi kompresní formáty, díky kterým si vychutnáte svět digitální hudby na svém přehrávači Philips. Stáhněte si skladby ve formátu MP3 nebo WMA z autorizovaných zdrojů hudby na internetu nebo si vytvořte své vlastní ripováním hudebních CD a přeneste je do svého zařízení.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

1

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

25/10/2012

Polska

Polska

Doskonały wygląd

Najważniejszym kryterium przy zakupie był wygląd i z niego jestem bardzo zadowolony. Urządzenie stoi w kuchni i słuchamy na nim tylko radia które odbiera znakomicie. Dodatkowym atutem jest to że można je przenosić.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AZ1880 Bumbox CD

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AZ1880 Bumbox CD

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu