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Ukončeno
Užijte si skvělý zvuk ve skvělém provedení
Systém Philips CD Soundmachine osvobodí vaše oblíbené digitální melodie z přenosného hudebního přehrávače. Budete si je moci vychutnat na výkonných reproduktorech – kdykoli a kdekoli. K dispozici je připojení USB Direct a nahrávání formátu MP3 jedním stisknutím bez použití počítače.
5 W
Ripování CD
Digitální ladění
Jednoduše zasuňte velkokapacitní paměťové zařízení USB do portu na audiosystému Philips a spusťte nahrávání oblíbené hudby z disků CD do zařízení USB nebo přehrávače MP3 – stisknutím jednoho tlačítka a bez nutnosti použití počítače.
Režim USB Direct umožňuje jednoduše připojit zařízení USB k portu USB na zařízení Philips. Digitální se přehraje přímo ze zařízení Philips.
Technologie pro kompresi zvuku umožňuje zmenšit velikost velkých souborů s digitálně zaznamenanou hudbou až 10krát, aniž by se významně snížila kvalita zvuku. MP3 a WMA patří mezi kompresní formáty, díky kterým si vychutnáte svět digitální hudby na svém přehrávači Philips. Stáhněte si skladby ve formátu MP3 nebo WMA z autorizovaných zdrojů hudby na internetu nebo si vytvořte své vlastní ripováním hudebních CD a přeneste je do svého zařízení.
5.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Paweł12344677
25/10/2012
Polska
Doskonały wygląd
Najważniejszym kryterium przy zakupie był wygląd i z niego jestem bardzo zadowolony. Urządzenie stoi w kuchni i słuchamy na nim tylko radia które odbiera znakomicie. Dodatkowym atutem jest to że można je przenosić.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AZ1880 Bumbox CD
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AZ1880 Bumbox CD