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Ukončeno

CD Soundmachine

AZ1834/12

3.7

| (3) Recenze

Užijte si hudbu všude, kam půjdete

Díky elegantnímu a přenosnému provedení systému AZ1834 si vychutnáte své sbírky hudby ve formátu MP3/WMA v přenosném přehrávači bez použití sluchátek.

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Užijte si hudbu všude, kam půjdete

  • USB

Širokopásmové reproduktory pro vtahující a dynamický zvuk

Širokopásmové reproduktory pro vtahující a dynamický zvuk

Kompaktní stereofonní reproduktory poskytují kvalitní zvuk v celém frekvenčním rozsahu a dávají vám při poslechu opravdovou volnost. Užívejte si svou hudbu kdykoli, kdekoli, s vestavěnými stereofonními reproduktory, díky nimž se můžete bez problémů zaposlouchat do oblíbené hudby.

Linkové připojení pro přehrávání hudby z přenosných zařízení

Možnost linkového připojení MP3 umožňuje přímé přehrávání obsahu MP3 prostřednictvím audiosystému. Pouhým připojením přenosného přehrávače MP3 k audiosystému pomocí vestavěného linkového konektoru si můžete vychutnat vynikající kvalitu zvuku při přehrávání hudby z přenosného přehrávače MP3 .

Režim USB Direct pro přehrávání hudby ve formátu MP3/WMA

Režim USB Direct pro přehrávání hudby ve formátu MP3/WMA

Režim USB Direct umožňuje jednoduše připojit zařízení USB k portu USB na zařízení Philips. Digitální se přehraje přímo ze zařízení Philips.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

3.7

z 5

3

Recenze

4
3
2

26/11/2015

Polska

Polska

Elegancki wygląd, czysty dźwięk

Bardzo fajnie się prezentuje, czysty i ładny dźwięk, lecz mógłby być trochę głośniejszy. Szybko wczytuje płyty, jest poręczny i posiada dobre mocne radio.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AZ1834 Bumbox CD

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AZ1834 Bumbox CD

15/06/2015

Polska

Polska

super sprzęt w rozsądnej cenie

Doskonały sprzęcik, prosty w obsłudze i posiadający wszystkie niezbędne funkcje. Jest lekki i naprawdę fajnie wygląda.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AZ1834 Bumbox CD

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AZ1834 Bumbox CD

06/01/2016

Česká republika

Česká republika

Velké zklamání

Omlouvám se, recenzi jsem ještě nikdy nepsal, ale tohle jsem si prostě nemohl nechat pro sebe. Nejraději bych to šel vrátit, nevím jestli by to šlo, koupil jsem si to do připravované kanceláře již před několika měsíci, ale začal používat až teď. Ale k té recenzi! Zvuk: katastrofa, hned první CD Flash Gordon od Queen a hned v prvních tónech jsem tušil zradu, tedy místo tónů jsem slyšel spíše vrnění reproduktorů. Uklidňoval jsem se, začátek CD Flashe, by mohlo CD přehrávač rozrezonovat, přeci jenom je to malý štěně. Ale bohužel i v dalších skladbách, je jedno jak nahlas, či potichu, zvuk je prostě rozladěný, jakoby přezvučený. No a hned u prvního CD další problém. Kdo znáte Flash Gordon, skladby jsou většinou provázané jedna do druhé bez mezer, jako koncertní CD. Ticho: Takže pokud si chcete poslechnout Album, kde v originále nemají skladby mezeru, tento přehrávač Vám jí s radostí udělá. Je to opravdu příjemné. Hraje skladba, najednou půl vteřiny ticho a potom náhle pokračuje. Nechápu! Nikde jsem nenašel, že by tato funkce šla vypnout. Tlumené začátky skladeb: Pokud skladba začíná náhle hned v plném "zvuku", přehrávač Vám automaticky začátek ztlumí, takže první tóny neuslyšíte. Asi to má být prevence, aby uši nedostali velký náraz, ale mě to nevyhovuje. Hledání stopy: Přehrál jsem asi 15 CD, originálních, žádné kopie, a zatím z 50% se ve 3/4 přehrávač rozhodl, že přestane hrát, ztratí stopu a vyhledává jí. Jo, většinou se našla, pár pokusů a je to, můžeme hrát dál. Samozřejmě jsem neočekával nějaký super výrobek, v této velikosti, ale aby byl zvuk horší, než z nejhoršího notebooku? Vidím to tak, že to dlouho nevydržím a SOUNDMACHINE (ještě ten trefný název) poletí na sběrný dvůr. Omlouvám se Philipsu, ale od Vás si už nic nekoupím.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AZ1834 CD Soundmachine

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AZ1834 CD Soundmachine

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu