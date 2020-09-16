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Ukončeno
CD
kazeta
Společnost Philips je známá tím, že vyrábí výrobky, které jsou kompatibilní s mnoha disky na trhu. Tento zvukový systém vám umožňuje vychutnat si hudbu z disků CD, CD-R a CD-RW. CD-RW (CD-Rewritable Compatible) znamená, že váš systém může přehrávat jak disky CD-Recordable (zapisovací – CD-R), tak i CD-Rewritable (přepisovací – CD-RW). Disky CD-R jsou nahrávatelné a mohou se přehrávat na jakémkoli přehrávači audio CD, zatímco disky CD-RW mohou být přehrávány a přepisovány mnohokrát za sebou a mohou se přehrávat pouze na kompatibilních CD přehrávačích.
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Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje maximální zážitek při poslechu hudby zvýrazněním basové složky v celém rozsahu nastavení hlasitosti – od nízké po vysokou – stačí jen stisknout tlačítko! Reprodukce basových tónů s nízkými kmitočty je obvykle při nízké hlasitosti nevýrazná. Toto omezení lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic Bass Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby byla zajištěna optimální reprodukce i při snížení hlasitosti.
5.0
z 5
2
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
GoatGamer69
16/09/2020
България
80000000000000 от 10
Прекрасен уред! Прави страхотен звук! Най_добрата пропорция качество и количество!
Výhody
много са (няма да се съберат)
Nevýhody
никакви
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AZ127 CD радиокасетофон
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AZ127 CD радиокасетофон
KERNOW55
08/11/2019
Eesti
Sellel tootel on suurepärased omadused
Kõik vajalik üheskoos! Nüüd ei peagi minu varasemalt ostetud väärtuslikud ning mulle vajalikud kassetid ja CD-id minema ajaloo prügikasti.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AZ127 CD Soundmachine
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AZ127 CD Soundmachine