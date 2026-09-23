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Ukončeno
AZ1133/12
Užijte si hudbu všude, kam půjdete
Těšte se v životě z maličkostí a užívejte si pohodlí. S elegantním přenosným systémem Philips CD Soundmachine si můžete dopřát svou oblíbenou hudbu MP3 s funkcemi, které vám usnadní život.
Stylový
MP3-CD
Stereofonní tuner FM/MW (AM)
Funkce „Náhodný výběr/Opakování“ vás zbaví nudy z poslechu skladeb ve stejném pořadí. Po nahrání vašich oblíbených skladeb z vlastní hudební knihovny do přehrávače stačí vybrat jeden z režimů – „Náhodný výběr“ nebo „Opakování“ a vaše melodie budou podle druhu režimu přehrávány v různém pořadí. Vychutnejte si různorodé a jedinečné hudební zážitky po každém zapnutí přehrávače.
Kdykoli budete chtít, můžete připojit vlastní sluchátka a vychutnat si osobní zážitek z poslechu tohoto zařízení Philips. Připojením sluchátek k tomuto zařízení si můžete vychutnat svou oblíbenou hudbu se skvělým zvukem, aniž byste rušili okolí.
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