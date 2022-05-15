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Ukončeno

CD Soundmachine

AZ1027/12

4

| (1) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Užijte si hudbu všude, kam půjdete

Těšte se v životě z maličkostí a užívejte si pohodlí. S kompaktním přenosným systémem CD Soundmachine společnosti Philips si můžete dopřát svou oblíbenou hudbu s funkcemi, které vám usnadní život.

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Užijte si hudbu všude, kam půjdete

  • CD

  • Kazeta

Přehrávání disků CD, CD-R a CD-RW

Přehrávání disků CD, CD-R a CD-RW

Společnost Philips je známá tím, že vyrábí výrobky, které jsou kompatibilní s mnoha disky na trhu. Tento zvukový systém vám umožňuje vychutnat si hudbu z disků CD, CD-R a CD-RW. CD-RW (CD-Rewritable Compatible) znamená, že váš systém může přehrávat jak disky CD-Recordable (zapisovací – CD-R), tak i CD-Rewritable (přepisovací – CD-RW). Disky CD-R jsou nahrávatelné a mohou se přehrávat na jakémkoli přehrávači audio CD, zatímco disky CD-RW mohou být přehrávány a přepisovány mnohokrát za sebou a mohou se přehrávat pouze na kompatibilních CD přehrávačích.

Kazetový magnetofon s funkcí autostop

Kazetový magnetofon s funkcí autostop

0

Náhodný výběr/Opakování CD pro lepší osobní hudební zážitky

Náhodný výběr/Opakování CD pro lepší osobní hudební zážitky

Funkce „Náhodný výběr/Opakování“ vás zbaví nudy z poslechu skladeb ve stejném pořadí. Po nahrání vašich oblíbených skladeb z vlastní hudební knihovny do přehrávače stačí vybrat jeden z režimů – „Náhodný výběr“ nebo „Opakování“ a vaše melodie budou podle druhu režimu přehrávány v různém pořadí. Vychutnejte si různorodé a jedinečné hudební zážitky po každém zapnutí přehrávače.

Technické specifikace

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4.0

z 5

1

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

5
3
2
1

15/05/2022

Hrvatska

Hrvatska

Zanimanje za univerzalno i zabavu!

Zanimljiv jer ima suvremene priključke sa radioprijemnikom, i najbitnije reprodukciju kazeta sa mogućnošću snimanja na njih vlastitog izbora drugih izvora zvuka istoga uređaja ili priključnih medija za reprodukciju drugoga oblika. po meni za 4 zvjezdice, možda i 5, ali susreo bih se za 5 zvjezdica sa mogućnosti istog uređaja izlazom (out-priključak npr. yellow, red, white, odnosno odgovarajuće) za video-sliku sa audio-zvukom i reprodukcijom DVD-R/RW i BR-Disc medija.

Výhody

Upoznavanje za početak sa izvođenjem slušanja glazbe.

Nevýhody

Ako nema interesa za reproducirane medije, neka se odustaje.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AZ1027 CD Soundmachine

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AZ1027 CD Soundmachine

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