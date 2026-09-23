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Ukončeno

CD Soundmachine

AZ100W/12

Užijte si hudbu všude, kam půjdete

Těšte se v životě z maličkostí a užívejte si pohodlí. S kompaktním přenosným systémem CD Soundmachine společnosti Philips si můžete dopřát svou oblíbenou hudbu s funkcemi, které vám usnadní život.

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Užijte si hudbu všude, kam půjdete

  • Bílá

Tuner FM pro poslech rádia

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MP3 Link pro přehrávání hudby z přenosných zařízení

MP3 Link pro přehrávání hudby z přenosných zařízení

MP3 Link umožňuje přímé přehrávání obsahu MP3 z přenosných přehrávačů medií. Kromě toho, že si můžete vychutnat svou oblíbenou hudbu v mimořádné kvalitě zvuku audiosystému, je také připojení MP3 extrémně pohodlné, neboť stačí pouze připojit přenosný MP3 přehrávač k audiosystému.

Náhodný výběr/Opakování CD pro lepší osobní hudební zážitky

Náhodný výběr/Opakování CD pro lepší osobní hudební zážitky

Funkce „Náhodný výběr/Opakování“ vás zbaví nudy z poslechu skladeb ve stejném pořadí. Po nahrání vašich oblíbených skladeb z vlastní hudební knihovny do přehrávače stačí vybrat jeden z režimů – „Náhodný výběr“ nebo „Opakování“ a vaše melodie budou podle druhu režimu přehrávány v různém pořadí. Vychutnejte si různorodé a jedinečné hudební zážitky po každém zapnutí přehrávače.

Technické specifikace

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu