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Ukončeno
AZ100W/12
Užijte si hudbu všude, kam půjdete
Těšte se v životě z maličkostí a užívejte si pohodlí. S kompaktním přenosným systémem CD Soundmachine společnosti Philips si můžete dopřát svou oblíbenou hudbu s funkcemi, které vám usnadní život.
Bílá
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MP3 Link umožňuje přímé přehrávání obsahu MP3 z přenosných přehrávačů medií. Kromě toho, že si můžete vychutnat svou oblíbenou hudbu v mimořádné kvalitě zvuku audiosystému, je také připojení MP3 extrémně pohodlné, neboť stačí pouze připojit přenosný MP3 přehrávač k audiosystému.
Funkce „Náhodný výběr/Opakování“ vás zbaví nudy z poslechu skladeb ve stejném pořadí. Po nahrání vašich oblíbených skladeb z vlastní hudební knihovny do přehrávače stačí vybrat jeden z režimů – „Náhodný výběr“ nebo „Opakování“ a vaše melodie budou podle druhu režimu přehrávány v různém pořadí. Vychutnejte si různorodé a jedinečné hudební zážitky po každém zapnutí přehrávače.
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