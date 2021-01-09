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Ukončeno
X-Guard
Filtrovaná voda z kohoutku je vhodná pro pití a vaření, zatímco režimy nefiltrované vody z kohoutku a ze sprchy jsou vhodné pro mytí nádobí a další čištění.
Bez námahy nahraďte prošlý filtr novým pomocí jednoduchého pootočení.
Časovač vám připomene, kdy filtr vyměnit, aby byl výsledek co nejlepší.
5.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
09/01/2021
България
Продуктът оправда очакванията ми
Отличен и компактен дизайн, лесен монтаж с множество опции за нагласа. Отличен краен резултат. Водата е пречистена и чудесна за пиене. Препоръчвам горещо на всички познати и непознати приятели.
Výhody
Ефектът е показателен.
Nevýhody
Не намирам за момента
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AWP3704 On-tap филтриране
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AWP3704 On-tap филтриране