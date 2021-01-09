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  • Svěží a křišťálově čistá voda
  • Svěží a křišťálově čistá voda
  • Svěží a křišťálově čistá voda
  • Svěží a křišťálově čistá voda
  • Svěží a křišťálově čistá voda
  • Svěží a křišťálově čistá voda
  • Svěží a křišťálově čistá voda
  • Svěží a křišťálově čistá voda
  • Svěží a křišťálově čistá voda
  • Svěží a křišťálově čistá voda
  • Svěží a křišťálově čistá voda
  • Svěží a křišťálově čistá voda
  • Svěží a křišťálově čistá voda
  • Svěží a křišťálově čistá voda

Ukončeno

Filtrace na kohoutku

AWP3704/10

5
| (1) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Svěží a křišťálově čistá voda
Vychutnejte si svěží a křišťálově čistou vodu, kdykoli otočíte kohoutkem, díky systému mikrofiltrace Philips X-Guard, který až o 99 % snižuje obsah chlóru a látek zhoršujících chuť. Snadná instalace pomocí jednoho zaklapnutí umožňuje jeho připevnění na kohoutek během několika sekund.
Zobrazit všechny výhody

přímo z kohoutku

Svěží a křišťálově čistá voda

  • X-Guard

Snadno přepínejte mezi různými režimy

Filtrovaná voda z kohoutku je vhodná pro pití a vaření, zatímco režimy nefiltrované vody z kohoutku a ze sprchy jsou vhodné pro mytí nádobí a další čištění.

Provedení QuickTwist pro snadnou výměnu filtru

Bez námahy nahraďte prošlý filtr novým pomocí jednoduchého pootočení.

Časovač vám připomene, kdy filtr vyměnit

Časovač vám připomene, kdy filtr vyměnit, aby byl výsledek co nejlepší.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

1

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

09/01/2021

България

България

Продуктът оправда очакванията ми

Отличен и компактен дизайн, лесен монтаж с множество опции за нагласа. Отличен краен резултат. Водата е пречистена и чудесна за пиене. Препоръчвам горещо на всички познати и непознати приятели.

Výhody

Ефектът е показателен.

Nevýhody

Не намирам за момента

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AWP3704 On-tap филтриране

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AWP3704 On-tap филтриране

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