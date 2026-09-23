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Ukončeno
AWP201/10
Snadná příprava čisté vody
Díky vícestupňovému systému mikrofiltrace tento vodní filtr snižuje obsah těkavých organických látek, pesticidů a až 99 % chlóru a olova, což zajišťuje zdravou a chutnou pitnou vodu*. Snižuje také tvrdost vody.
Praktický a bezpečný jednorázový filtr, který zamezuje sekundárnímu znečištění.
Čtyřstupňový filtrační systém se skládá z netkané textilie, granulovaného aktivního uhlíku, pryskyřice a další vrstvy netkané textilie, která účinně snižuje množství pesticidů, chemikálií, mikroplastů a až 99 % olova a chlóru pro perlivou a čistou pitnou vodu*. Snižuje také tvrdost vody.
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Recenze
Založeno na výsledku testu mezinárodní certifikační testovací agentury BV v laboratorních podmínkách. Po skončení životnosti filtru obsah rozpustného olova stále snížen na 88 %.