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Ukončeno
Všechna vaše hudba s věrným zvukem. Bezdrátově.
S bezdrátovými Hi-Fi reproduktory Philips Fidelio můžete bez použití kabelů poslouchat svou hudbu s věrným zvukem. Hudbu můžete bez problémů přehrávat a 4 Hi-Fi reproduktory zajistí silný a zcela pohlcující hudební zážitek.
Stereofonní zvuk Hi-Fi
60 W, 4 reproduktory Hi-Fi
Analogový vstup
Tato aplikace je dostupná v obchodě Apple App Store nebo Google Play. Automaticky rozpozná mobilní a jiná kompatibilní zařízení připojená k vaší domácí síti Wi-Fi a umožní vám tak okamžité ovládání hudby. Můžete ovládat přehrávání, nastavení hlasitosti a zvuku a také využívat hudební služby online a internetové rozhlasové stanice z libovolného zařízení na libovolném místě.
Reproduktor je vybaven speciálně zahnutými profesionálními Hi-Fi měniči a navržen tak, aby poskytoval maximálně obsáhlý a pohlcující zvuk v pódiové kvalitě. Umístění měničů zajišťuje jedinečný a dynamický kvalitní zvuk bez ohledu na to, ve které části místnosti se nacházíte. Díky jedinečnému designu reproduktory snadno zapadnou do vašeho interiéru.
Kromě bezdrátové připojení systému Philips můžete pro připojení k externím zdrojům zvuku využít také zvukový kabel linkového vstupu. Stačí připojit přehrávač k linkovému vstupu nebo výstupu audia nebo připojit konektor sluchátek jiných přehrávačů médií jako CD nebo DVD přehrávač, televizor nebo MP3 přehrávač.
Ocenění
5.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
obbmar
22/02/2014
Polska
Philips Fidelio A5 AW5000 Super wygląda i super gra
Bardzo fajny i bardzo funkcjonalny głośnik bezprzewodowy. Super brzmi oraz super wygląda.POLEAM
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AW5000 Bezprzewodowy głośnik Hi-Fi A5
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AW5000 Bezprzewodowy głośnik Hi-Fi A5
Napster je k dispozici pouze v Německu a ve Spojeném Království.