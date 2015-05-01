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Ukončeno

Philips FidelioBezdrátový reproduktor Hi-Fi A3

AW3000/10

3

| (3) Recenze

1 Ocenění

Všechna vaše hudba s věrným zvukem. Bezdrátově.

S bezdrátovým Hi-Fi reproduktorem Philips Fidelio můžete bez použití kabelů poslouchat svou hudbu s věrným zvukem. Tento kompaktní reproduktor zvládne bezdrátově přehrávat hudbu a 4 Hi-Fi reproduktory zajistí pohlcující hudební zážitek.

Zobrazit všechny výhody

Posedlost zvukem

Všechna vaše hudba s věrným zvukem. Bezdrátově.

  • Stereofonní zvuk Hi-Fi

  • 36 W, 4 reproduktory Hi-Fi

  • Analogový vstup

Aplikace AirStudio+ Lite pro ovládání hudby z mobilního zařízení

Aplikace AirStudio+ Lite pro ovládání hudby z mobilního zařízení

Tato aplikace je dostupná v obchodě Apple App Store nebo Google Play. Automaticky rozpozná mobilní a jiná kompatibilní zařízení připojená k vaší domácí síti Wi-Fi a umožní vám tak okamžité ovládání hudby. Můžete ovládat přehrávání, nastavení hlasitosti a zvuku a také využívat hudební služby online a internetové rozhlasové stanice z libovolného zařízení na libovolném místě.

Obloukový reproduktor pro širší stereofonní zvuk

Obloukový reproduktor pro širší stereofonní zvuk

Reproduktor je vybaven speciálně zahnutými profesionálními Hi-Fi měniči a navržen tak, aby poskytoval maximálně obsáhlý a pohlcující zvuk v pódiové kvalitě. Umístění měničů zajišťuje jedinečný a dynamický kvalitní zvuk bez ohledu na to, ve které části místnosti se nacházíte. Díky jedinečnému designu reproduktory snadno zapadnou do vašeho interiéru.

Zvukový kabel linkového vstupu

Zvukový kabel linkového vstupu

Kromě bezdrátové připojení systému Philips můžete pro připojení k externím zdrojům zvuku využít také zvukový kabel linkového vstupu. Stačí připojit přehrávač k linkovému vstupu nebo výstupu audia nebo připojit konektor sluchátek jiných přehrávačů médií jako CD nebo DVD přehrávač, televizor nebo MP3 přehrávač.

Technické specifikace

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Ocenění

  • Obrázek AWARD-961310

Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

3.0

z 5

3

Recenze

5
3
2

01/05/2015

Polska

Polska

Kompaktowy z dobrym dźwiękiem

Mam dwa - jeden w sypialni, drugi w kuchni. Super design, doby dźwięk, duże możliwości odtwarzania stacji internetwych, muzyki z dysku sieciowego, z telefonu itp. Wadą jest to że czasami się jeszcze zawiesza, ale po ostatnich aktualizacjach firmware już tylko sporadycznie.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AW3000 Bezprzewodowy głośnik Hi-Fi A3

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AW3000 Bezprzewodowy głośnik Hi-Fi A3

17/12/2013

Polska

Polska

Ogólnie OK

Ogólnie OK, dobra jakość wykonania i jakość dźwięku. słaba aplikacja obsługująca na PC. Poręczny, pełny system do odtwarzania z zewnętrznych urządzeń przez WIFI

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AW3000 Bezprzewodowy głośnik Hi-Fi A3

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AW3000 Bezprzewodowy głośnik Hi-Fi A3

13/03/2015

Česká republika

Česká republika

Neuveritelne zkresleny a nekvalitni zvuk, neprijemne, unavne pro posluchace, zpozdeni i pri pripojeni pres kabel

Atraktivni design na pohled (ale ne na pohodlne uvladani), a predevsim neuveritelne zkresleny zvuk, velmi neprijemny, nekvalitni zvuk, unavne pro posluchace. (mimo jine chybejici/potlacene stredni frekvence zvuku) K tomu zpozdeni i pri pripojeni pres kabel, to znamena nepouzitelne na sledovani napr. videa pri pripojeni k PC/tabletu. Program na ovladani po siti neni v cestine a neni prilis uzivatelsky privetivy, take nedovoluje bezdratove prenest zvuk napr. z Youtube ci hudebnich zluzeb jako je Google music. Zvukovy eqvalizer nelze nijak vypnout, zvuk je zkresleny stale. Velke zklamani. Vyrobek se jevi dobry maximalne na prvni letmy pohled/poslech, jinak velmi nepouzitelny. Skoda tohoto trendu, protoze jeste pred par lety meli vyrobky Philips velmi kvalitni zvuk.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AW3000 Bezdrátový reproduktor Hi-Fi A3

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AW3000 Bezdrátový reproduktor Hi-Fi A3

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