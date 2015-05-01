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Ukončeno
AW3000/10
Všechna vaše hudba s věrným zvukem. Bezdrátově.
S bezdrátovým Hi-Fi reproduktorem Philips Fidelio můžete bez použití kabelů poslouchat svou hudbu s věrným zvukem. Tento kompaktní reproduktor zvládne bezdrátově přehrávat hudbu a 4 Hi-Fi reproduktory zajistí pohlcující hudební zážitek.
Stereofonní zvuk Hi-Fi
36 W, 4 reproduktory Hi-Fi
Analogový vstup
Tato aplikace je dostupná v obchodě Apple App Store nebo Google Play. Automaticky rozpozná mobilní a jiná kompatibilní zařízení připojená k vaší domácí síti Wi-Fi a umožní vám tak okamžité ovládání hudby. Můžete ovládat přehrávání, nastavení hlasitosti a zvuku a také využívat hudební služby online a internetové rozhlasové stanice z libovolného zařízení na libovolném místě.
Reproduktor je vybaven speciálně zahnutými profesionálními Hi-Fi měniči a navržen tak, aby poskytoval maximálně obsáhlý a pohlcující zvuk v pódiové kvalitě. Umístění měničů zajišťuje jedinečný a dynamický kvalitní zvuk bez ohledu na to, ve které části místnosti se nacházíte. Díky jedinečnému designu reproduktory snadno zapadnou do vašeho interiéru.
Kromě bezdrátové připojení systému Philips můžete pro připojení k externím zdrojům zvuku využít také zvukový kabel linkového vstupu. Stačí připojit přehrávač k linkovému vstupu nebo výstupu audia nebo připojit konektor sluchátek jiných přehrávačů médií jako CD nebo DVD přehrávač, televizor nebo MP3 přehrávač.
Ocenění
3.0
z 5
3
Recenze
mglinski01
01/05/2015
Polska
Kompaktowy z dobrym dźwiękiem
Mam dwa - jeden w sypialni, drugi w kuchni. Super design, doby dźwięk, duże możliwości odtwarzania stacji internetwych, muzyki z dysku sieciowego, z telefonu itp. Wadą jest to że czasami się jeszcze zawiesza, ale po ostatnich aktualizacjach firmware już tylko sporadycznie.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AW3000 Bezprzewodowy głośnik Hi-Fi A3
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AW3000 Bezprzewodowy głośnik Hi-Fi A3
robmot
17/12/2013
Polska
Ogólnie OK
Ogólnie OK, dobra jakość wykonania i jakość dźwięku. słaba aplikacja obsługująca na PC. Poręczny, pełny system do odtwarzania z zewnętrznych urządzeń przez WIFI
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AW3000 Bezprzewodowy głośnik Hi-Fi A3
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AW3000 Bezprzewodowy głośnik Hi-Fi A3
Radovik
13/03/2015
Česká republika
Neuveritelne zkresleny a nekvalitni zvuk, neprijemne, unavne pro posluchace, zpozdeni i pri pripojeni pres kabel
Atraktivni design na pohled (ale ne na pohodlne uvladani), a predevsim neuveritelne zkresleny zvuk, velmi neprijemny, nekvalitni zvuk, unavne pro posluchace. (mimo jine chybejici/potlacene stredni frekvence zvuku) K tomu zpozdeni i pri pripojeni pres kabel, to znamena nepouzitelne na sledovani napr. videa pri pripojeni k PC/tabletu. Program na ovladani po siti neni v cestine a neni prilis uzivatelsky privetivy, take nedovoluje bezdratove prenest zvuk napr. z Youtube ci hudebnich zluzeb jako je Google music. Zvukovy eqvalizer nelze nijak vypnout, zvuk je zkresleny stale. Velke zklamani. Vyrobek se jevi dobry maximalne na prvni letmy pohled/poslech, jinak velmi nepouzitelny. Skoda tohoto trendu, protoze jeste pred par lety meli vyrobky Philips velmi kvalitni zvuk.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AW3000 Bezdrátový reproduktor Hi-Fi A3
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AW3000 Bezdrátový reproduktor Hi-Fi A3
Napster je k dispozici pouze v Německu a ve Spojeném Království.