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Ukončeno
AW1000/10
Všechna vaše hudba s věrným zvukem. Bezdrátově.
Po připojení k systému Hi-Fi vám bezdrátové propojení Philips Fidelio Hi-Fi poskytne celou hudební sbírku z aplikace cloud a internetové rádiové stanice přímo ve vašem obývacím pokoji. Své přenosné zařízení se systémem Android nebo Apple můžete použít k procházení a přehrávání hudby.
Přeměňte Hi-Fi na bezdrátový systém
Digital out & Analog out/In
Pořídíte-li si předplatné na některou hudební službu online, získáte ideální přístup k široké nabídce hudby včetně nejnovějších hitů. Máte také přístup k hudbě kdykoli a kdekoli, kde je přístup k internetu. S bezdrátovými Hi-Fi reproduktory Philips nemusíte pro online přístup k hudebním službám ani zapínat počítač.
Dokonalé pohodlí díky snadnému nastavení. Zjednodušená instalace – výrobek Plug & Play
Recenze
Napster je k dispozici pouze v Německu a ve Spojeném Království.