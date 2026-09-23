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Ukončeno

Bezdrátové propojení Hi-Fi A1

AW1000/10

Všechna vaše hudba s věrným zvukem. Bezdrátově.

Po připojení k systému Hi-Fi vám bezdrátové propojení Philips Fidelio Hi-Fi poskytne celou hudební sbírku z aplikace cloud a internetové rádiové stanice přímo ve vašem obývacím pokoji. Své přenosné zařízení se systémem Android nebo Apple můžete použít k procházení a přehrávání hudby.

Zobrazit všechny výhody

Posedlost zvukem

Všechna vaše hudba s věrným zvukem. Bezdrátově.

  • Přeměňte Hi-Fi na bezdrátový systém

  • Digital out & Analog out/In

Vychutnejte si obrovskou nabídku hudebních služeb online

Vychutnejte si obrovskou nabídku hudebních služeb online

Pořídíte-li si předplatné na některou hudební službu online, získáte ideální přístup k široké nabídce hudby včetně nejnovějších hitů. Máte také přístup k hudbě kdykoli a kdekoli, kde je přístup k internetu. S bezdrátovými Hi-Fi reproduktory Philips nemusíte pro online přístup k hudebním službám ani zapínat počítač.

Dokonalé pohodlí díky snadnému nastavení

Dokonalé pohodlí díky snadnému nastavení

Dokonalé pohodlí díky snadnému nastavení. Zjednodušená instalace – výrobek Plug & Play

Podpora přenosu hudby prostřednictvím rozhraní UPnP

Technické specifikace

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