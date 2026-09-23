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AUT780/10
Vychutnejte si zdravou vodu
Filtr s membránou na reverzní osmózu efektivně odstraňuje těžké kovy, bakterie, viry, pesticidy, zbytkový chlór, antibiotika a efektivně snižuje tvrdost vody a redukuje vodní kámen.
Pro použití s UTS
RO
Filtr RO
Vícekrokový čisticí systém AquaShield RO efektivně odstraňuje těžké kovy, bakterie, viry, pesticidy, zbytkový chlór, antibiotika a efektivně snižuje tvrdost vody a redukuje vodní kámen.
Integrovaný, odstranitelný filtr zabraňuje kontaminaci vnitřního systému.
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