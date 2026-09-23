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Náhradní filtr

AUT780/10

Vychutnejte si zdravou vodu

Filtr s membránou na reverzní osmózu efektivně odstraňuje těžké kovy, bakterie, viry, pesticidy, zbytkový chlór, antibiotika a efektivně snižuje tvrdost vody a redukuje vodní kámen.

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Efektivně odstraňuje těžké kovy, baterie a viry

Vychutnejte si zdravou vodu

  • Pro použití s UTS

  • RO

  • Filtr RO

Odstraňuje těžké kovy, viry, bakterie a antibiotika

Vícekrokový čisticí systém AquaShield RO efektivně odstraňuje těžké kovy, bakterie, viry, pesticidy, zbytkový chlór, antibiotika a efektivně snižuje tvrdost vody a redukuje vodní kámen.

Odstraňuje sekundární znečištění

Integrovaný, odstranitelný filtr zabraňuje kontaminaci vnitřního systému.

Technické specifikace

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu