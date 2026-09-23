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Ukončeno
AS860/10
Streamujte hudbu a nabíjejte telefon se systémem Android
Nabíjejte v doku telefon se systémem Android a vychutnávejte si úžasnou kvalitu zvuku dokovacího reproduktoru AS860. Stisknutím jediného tlačítka u chytrých telefonů s aktivní funkcí NFC párujte přes rozhraní Bluetooth nebo jednoduše streamujte hudbu.
pro systém Android
Bluetooth
Rozhraní Bluetooth je bezdrátové komunikační rozhraní s krátkým dosahem, které je efektivní a zároveň energeticky úsporné. Tato technologie umožňuje snadné bezdrátové připojení mezi iPody/iPhony/iPady a dalšími zařízeními s rozhraním Bluetooth, jako jsou chytré telefony, tablety nebo dokonce notebooky. Takže můžete snadně vychutnávat svou oblíbenou hudbu, zvuk k videu nebo ke hře z reproduktoru a bezdrátově.
Pomocí technologie NFC (Near Field Communications) spárujete zařízení Bluetooth jednoduše jedním dotykem. Stačí klepnout na chytrý telefon nebo tablet s technologií NFC v dosahu NFC reproduktoru. Takto jednoduše reproduktor zapnete, aktivujete párování Bluetooth a spustíte streamování hudby.
Vylepšená verze doku Philips FlexiDock je opatřena konektorem micro USB, který je perfektní pro libovolný telefon se systémem Android. Dokovací mechanismus se skvěle hodí pro jakýkoli telefon se systémem Android, a to díky hladkému a zaoblenému provedení konektoru. Nabízí maximální možnosti nastavení. Konektor lze jednoduše posunout doleva nebo doprava či otočit tak, aby odpovídal jakémukoli umístění nebo orientaci portu micro USB na telefonu. Tato zcela mimořádná flexibilita je první svého druhu a vyhovuje všem telefonům se systémem Android, které pocházejí od různých výrobců a nemají standardizované umístění ani orientaci konektoru micro USB.
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