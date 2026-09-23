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Ukončeno

bezdrátový dokovací reproduktor

AS360/12

Streamujte hudbu a nabíjejte telefon se systémem Android

Reproduktor AS360 poskytuje výjimečný zvuk a je elegantní. Streamujte hudbu bezdrátově z telefonu přes rozhraní Bluetooth, nabíjejte jej rychle v doku nebo nabíjejte druhé zařízení přes rozhraní USB.

Zobrazit všechny výhody

Streamujte hudbu a nabíjejte telefon se systémem Android

  • Bluetooth®

  • pro systém Android

  • Port USB pro napájení

  • 10 W, baterie nebo střídavý proud

Snadné párování Bluetooth pro telefon Android

Widget Philips Bluetooth Audio Connect lze stáhnout z obchodu Google Play a umožní vám snadno připojit a spárovat vaše mobilní zařízení s jakýmkoli audiozařízením Philips Bluetooth. Klepnutím na widget můžete automaticky přidat, spárovat a připojit libovolné audiozařízení Philips Bluetooth. Jakmile proběhne párování, je možné zařízení přejmenovat a změnit ikony. Díky tomuto widgetu můžete mít několik audiozařízení Philips a snadno přepínat mezi zařízeními Bluetooth. Jednoduše klepnutím vyberte požadované audiozařízení Philips a spusťte streamování.

Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex zajišťují silné a hlubší basy

Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex zajišťují silné a hlubší basy

Reproduktorové soustavy s konstrukcí Bass Reflex zajišťují reprodukci hlubokých basů i pomocí malé reproduktorové soustavy. Od konvenčních reprosoustav se liší přidáním basového průduchu pro hluboké tóny, který je akusticky vyladěn tak, aby spolu s basovým reproduktorem poskytoval optimální výkon soustavy na nízkých kmitočtech. Výsledkem jsou hlubší s menším zkreslením. Principem je rezonance vzduchové hmoty v basovém průduchu podobně jako u běžného reproduktoru. V kombinaci s výkonem basového reproduktoru poskytují soustavy tohoto typu zcela nový rozměr reprodukce zvuku na nejnižších kmitočtech.

Bezdrátové streamování Bluetooth®-aptX® v kvalitě Hi-Fi

Pokročilá technologie posouvá streamování přes připojení Bluetooth® na vyšší úroveň. Standardní zvuk Bluetooth® využívá kodek SBC vytvořený pro základní přenos zvuku, což posluchačům často přináší zklamání a nespokojenost. Avšak reproduktor Philips je vyzbrojen bezdrátovou technologií Bluetooth®-aptX® v kvalitě Hi-Fi: poskytne vám bohatý, výkonný a křišťálově čistý zvuk. Výrobek společnosti Philips je kompatibilní s nejnovějšími chytrými telefony, tablety a dalšími zařízeními se systémem Android™ a přináší vám takovou kvalitu zvuku, kterou jste očekávali. Bezdrátová hudba ještě nikdy nezněla tak dobře.

Technické specifikace

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu