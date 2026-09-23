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Ukončeno
AS360/12
Streamujte hudbu a nabíjejte telefon se systémem Android
Reproduktor AS360 poskytuje výjimečný zvuk a je elegantní. Streamujte hudbu bezdrátově z telefonu přes rozhraní Bluetooth, nabíjejte jej rychle v doku nebo nabíjejte druhé zařízení přes rozhraní USB.
Bluetooth®
pro systém Android
Port USB pro napájení
10 W, baterie nebo střídavý proud
Widget Philips Bluetooth Audio Connect lze stáhnout z obchodu Google Play a umožní vám snadno připojit a spárovat vaše mobilní zařízení s jakýmkoli audiozařízením Philips Bluetooth. Klepnutím na widget můžete automaticky přidat, spárovat a připojit libovolné audiozařízení Philips Bluetooth. Jakmile proběhne párování, je možné zařízení přejmenovat a změnit ikony. Díky tomuto widgetu můžete mít několik audiozařízení Philips a snadno přepínat mezi zařízeními Bluetooth. Jednoduše klepnutím vyberte požadované audiozařízení Philips a spusťte streamování.
Reproduktorové soustavy s konstrukcí Bass Reflex zajišťují reprodukci hlubokých basů i pomocí malé reproduktorové soustavy. Od konvenčních reprosoustav se liší přidáním basového průduchu pro hluboké tóny, který je akusticky vyladěn tak, aby spolu s basovým reproduktorem poskytoval optimální výkon soustavy na nízkých kmitočtech. Výsledkem jsou hlubší s menším zkreslením. Principem je rezonance vzduchové hmoty v basovém průduchu podobně jako u běžného reproduktoru. V kombinaci s výkonem basového reproduktoru poskytují soustavy tohoto typu zcela nový rozměr reprodukce zvuku na nejnižších kmitočtech.
Pokročilá technologie posouvá streamování přes připojení Bluetooth® na vyšší úroveň. Standardní zvuk Bluetooth® využívá kodek SBC vytvořený pro základní přenos zvuku, což posluchačům často přináší zklamání a nespokojenost. Avšak reproduktor Philips je vyzbrojen bezdrátovou technologií Bluetooth®-aptX® v kvalitě Hi-Fi: poskytne vám bohatý, výkonný a křišťálově čistý zvuk. Výrobek společnosti Philips je kompatibilní s nejnovějšími chytrými telefony, tablety a dalšími zařízeními se systémem Android™ a přináší vám takovou kvalitu zvuku, kterou jste očekávali. Bezdrátová hudba ještě nikdy nezněla tak dobře.
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