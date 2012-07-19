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Ukončeno

dokovací reproduktor s funkcí Bluetooth®

AS351/12

4.5

| (2) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Zpřístupněte svou hudbu a nabíjejte telefon se systémem Android

Dokovací reproduktor Philips AS351/12 přináší špičkový zvuk ve stylovém provedení. Svůj telefon se systémem Android můžete vložit do doku, který umožňuje souběžné přehrávání a nabíjení, nebo nabíjení jiného zařízení přes rozhraní USB. Reproduktor disponuje aplikací Songbird pro snadnou synchronizaci hudby mezi telefonem a počítačem.

Zobrazit všechny výhody

s tímto dokovacím reproduktorem

Zpřístupněte svou hudbu a nabíjejte telefon se systémem Android

  • pro systém Android

Chytré provedení doku FlexiDock pro vložení a nabíjení telefonů se systémem Android

Chytré provedení doku FlexiDock pro vložení a nabíjení telefonů se systémem Android

Philips FlexiDock je dokonalé zařízení pro telefony se systémem Android. Jeho jedinečné provedení umožňuje připojení téměř jakéhokoli telefonu se systémem Android – ať má konektor dole, na straně nebo nahoře. Jedná se o první zařízení s tak velkou mírou flexibility určené pro telefony se systémem Android rozličných výrobců bez standardizovaného umístění konektoru micro USB. Dok rovněž skvěle umožňuje uchycení telefonu jak na výšku, tak na šířku takovým způsobem, aby byl telefon uprostřed reproduktoru.

Streamování hudby ze zařízení se systémem Android prostřednictvím rozhraní Bluetooth

Streamování hudby ze zařízení se systémem Android prostřednictvím rozhraní Bluetooth

Poslouchejte své oblíbené skladby z reproduktoru, který nabízí skvělý zvuk. Tento dokovací reproduktor Philips přehrává hudbu ze zařízení se systémem Android připojených prostřednictvím rozhraní Bluetooth. Stačí si jen stáhnout bezplatnou aplikaci Philips DockStudio a po vložení zařízení do doku se rozhraní Bluetooth automaticky zapne a připojí. Oblíbíte si výkon a kvalitu podání hudby spojenou s mimořádným pohodlím. Těžko najdete řešení, které by znělo stejně dobře.

Nabíjejte druhé mobilní zařízení přes port USB

Technické specifikace

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Recenze

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4.5

z 5

2

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

19/07/2012

Polska

Polska

Sprzęt wart polecenia z uwagi na funkcjonalność i łatwość użytkowania.

Głośnik ze stacją dokującą to bardzo przydatne małe urządzenie, które może ułatwić życie niejednemu użytkownikowi. Philips AS351/12 to stacja dokująca, do której pasują doskonale urządzenia z systemem Android. W moim przypadku jest to smartfon, którego podłączam do stacji i już mogę korzystać z jej funkcjonalności. Generalnie głośnik wykonany jest solidnie, z dobrej jakości materiałów. Przydatną jego funkcją jest możliwość podłączenia zarówno do zasilania sieciowego, jak i korzystania z zasilania bateriami, dzięki czemu można zabierać stację w różne miejsca ze sobą. Stacja jest funkcjonalna. Dzięki oprogramowaniu Fidelio, które instalujemy w telefonie możemy korzystać m.in. z radia internetowego, odtwarzania muzyki bezpośrednio z telefonu, odtwarzania wideo z telefonu, czy też z zegara i wielofunkcyjnego budzika. Dzięki możliwości połączenia smartfona ze stacją poprzez Bluetooth można stację przenosić w różne miejsca w domu, co jest bardzo przydatne. Ja korzystałam z tej możliwości by móc w każdej chwili odtworzyć mojemu synkowi kołysanki wgrane do smartfona, a gdy już nie było to potrzebne szybko przełączyć sprzęt np. na radio internetowe. Obsługa sprzętu jest intuicyjna. Głośnik może umilić i ułatwić życie młodym mamom, które tak jak ja nie mają chwili na słuchanie muzyki, a dzięki stacji jest to możliwe, bo łatwo i szybko można ją włączyć. Mamy mogą zabrać stację ze sobą do wózka na spacer z dzieckiem lub umilić dziecku czas podczas zabawy w ogródku, gdy jest piękna pogoda. Istotna jest też możliwość jednoczesnego ładowania baterii telefonu podczas korzystania ze stacji. Jest to bardzo korzystna funkcja gdyż wiadomo, że smartfony bardzo szybko się rozładowują. Głośnik ze stacją dokującą Philips AS351/12 oceniam pozytywnie. Jest to sprzęt wart polecenia.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AS351 głośnik ze stacją dokującą i funkcją Bluetooth®

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AS351 głośnik ze stacją dokującą i funkcją Bluetooth®

07/11/2013

Polska

Polska

Produkt o wielu dobrych funkcjach.

Produkt o wielu dobrych funkcjach. Szczególnie jako ładowarka Androida. Ładny wygląd.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AS351 głośnik ze stacją dokującą i funkcją Bluetooth®

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AS351 głośnik ze stacją dokującą i funkcją Bluetooth®

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