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Ukončeno
Zpřístupněte svou hudbu a nabíjejte telefon se systémem Android
Tento systém přehrává a dobíjí telefon se systémem Android a dokonce vás vzbudí písničkami z telefonu nebo rádia. Stáhněte si zdarma aplikaci, která přichází s hudební funkcí Songbird, díky které si můžete vychutnat skvělou správu hudby a další jedinečné funkce.
pro systém Android
Philips FlexiDock je dokonalé zařízení pro telefony se systémem Android. Jeho jedinečné provedení umožňuje připojení téměř jakéhokoli telefonu se systémem Android – ať má konektor dole, na straně nebo nahoře. Jedná se o první zařízení s tak velkou mírou flexibility určené pro telefony se systémem Android rozličných výrobců bez standardizovaného umístění konektoru micro USB. Dok rovněž skvěle umožňuje uchycení telefonu jak na výšku, tak na šířku takovým způsobem, aby byl telefon uprostřed reproduktoru.
Bezplatná aplikace Philips DockStudio přináší pro dokovací reproduktory spousty jedinečných funkcí. Můžete poslouchat tisíce internetových rádií z celého světa, procházet svoji hudební sbírku a podělit se s přáteli o to, co právě posloucháte, na Facebooku, nebo o fotografie interpretů na Flickru. Aplikace rovněž disponuje přehrávačem Songbird, takže můžete jednoduše procházet, přehrávat a synchronizovat média mezi počítačem a zařízeními se systémem Android. V režimu budíku můžete v této aplikaci nastavit celou řadu vlastních melodií buzení a získat aktualizované zpravodajství o počasí. Tato aplikace je ke stažení zcela zdarma z obchodu Google Play.
Poslouchejte své oblíbené skladby z reproduktoru, který nabízí skvělý zvuk. Tento dokovací reproduktor Philips přehrává hudbu ze zařízení se systémem Android připojených prostřednictvím rozhraní Bluetooth. Stačí si jen stáhnout bezplatnou aplikaci Philips DockStudio a po vložení zařízení do doku se rozhraní Bluetooth automaticky zapne a připojí. Oblíbíte si výkon a kvalitu podání hudby spojenou s mimořádným pohodlím. Těžko najdete řešení, které by znělo stejně dobře.
4.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Tomo
18/08/2013
Česká republika
Dobrý výrobek, který má ale své mouchy
Výrobek je kvalitní, zpracování skvělé, ale má některé nedodělky. Především mě chybí regulace basů. Výšek je akorát, basů už na můj vkus až moc. Především poslech řeči už je nesrozumitelný, na některé hudební žánry už se nehodí. Někomu to ovšem může vyhovovat. Budík sem kupoval především kvůli internetovému rádiu. To je bohužel s aplikací DockStudio nepoužitelné. Spárování s telefonem přes bluetooth proběhne bez problémů, ovšem po připojení telefonu k WiFi pro stream rádia signál vypadne. Sítě WiFi a BT se zkrátka mezi sebou bijí. Takže pokud nemáte dostatečně rychlá mobilní data, internetové rádio si neužijete. Na podpoře Philips mi odpověděli vyhýbavě, dle mého tenhle problém nelze z jejich strany nyní vyřešit. Kdyby šel alespoň konektor miniUSB využít i pro přenos dat namísto BT, pak by problém s rušením síti odpadl. Ten lze ale využít pouze pro dobíjení. Dále nelze vložit záložní baterii. Krátký výpadek proudu do cca půl hodiny budík zvládne, při delším už čas vypadne.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AS141 dokovací reproduktor s funkcí Bluetooth®
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AS141 dokovací reproduktor s funkcí Bluetooth®