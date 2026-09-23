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Ukončeno
AS130/12
Streamujte hudbu a nabíjejte telefon se systémem Android
Reproduktor AS130 umožňuje streamovat hudbu ve vysoké kvalitě přes rozhraní Bluetooth a také nabít váš telefon se systémem Android během okamžiku.
Bluetooth®
pro systém Android
6 W
Vylepšená verze doku Philips FlexiDock je opatřena konektorem micro USB, který je perfektní pro libovolný telefon se systémem Android. Dokovací mechanismus se skvěle hodí pro jakýkoli telefon se systémem Android, a to díky hladkému a zaoblenému provedení konektoru. Nabízí maximální možnosti nastavení. Konektor lze jednoduše posunout doleva nebo doprava či otočit tak, aby odpovídal jakémukoli umístění nebo orientaci portu micro USB na telefonu. Tato zcela mimořádná flexibilita je první svého druhu a vyhovuje všem telefonům se systémem Android, které pocházejí od různých výrobců a nemají standardizované umístění ani orientaci konektoru micro USB.
Rozhraní Bluetooth je bezdrátové komunikační rozhraní s krátkým dosahem, které je efektivní a zároveň energeticky úsporné. Tato technologie umožňuje snadné bezdrátové připojení mezi iPody/iPhony/iPady a dalšími zařízeními s rozhraním Bluetooth, jako jsou chytré telefony, tablety nebo dokonce notebooky. Takže můžete snadně vychutnávat svou oblíbenou hudbu, zvuk k videu nebo ke hře z reproduktoru a bezdrátově.
Widget Philips Bluetooth Audio Connect lze stáhnout z obchodu Google Play a umožní vám snadno připojit a spárovat vaše mobilní zařízení s jakýmkoli audiozařízením Philips Bluetooth. Klepnutím na widget můžete automaticky přidat, spárovat a připojit libovolné audiozařízení Philips Bluetooth. Jakmile proběhne párování, je možné zařízení přejmenovat a změnit ikony. Díky tomuto widgetu můžete mít několik audiozařízení Philips a snadno přepínat mezi zařízeními Bluetooth. Jednoduše klepnutím vyberte požadované audiozařízení Philips a spusťte streamování.
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