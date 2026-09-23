VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

Všechny řady

  • Fotografie produktu zepředu
  • Fotografie produktu při jeho používání
  • Fotografie produktu při jeho používání
  • Fotografie produktu při jeho používání
  • Fotografie přínosného dojmu
  • Primární snímek
  • Fotografie produktu zepředu
  • Fotografie produktu při jeho používání
  • Fotografie produktu při jeho používání
  • Fotografie produktu při jeho používání
  • Fotografie přínosného dojmu
  • Primární snímek

Ukončeno

Radiobudík

AJL308/12

Probuďte se s fotografií svých milovaných

Proč nedodat smysl denní rutině pomocí oblíbené fotografie nebo písničky ve vaší blízkosti? Radiobudík Philips se 7” barevným displejem a praktickým rozhraním USB a slotem pro kartu SD vám pomůže začít váš den správně.

Zobrazit všechny výhody

Probuďte se s fotografií svých milovaných

Digitální tuner FM s předvolbami

Digitální tuner FM s předvolbami

Digitální rádio FM nabízí další hudbu k vaší hudební kolekci na audiosystému Philips. Stačí jen naladit stanici, pro kterou chcete nastavit předvolbu, stisknout a podržet tlačítko předvolby, aby si přístroj zapamatoval naladěnou frekvenci. S předvolenými rádiovými stanicemi, které mohou být uloženy, můžete rychle naladit svoji oblíbenou stanici, aniž byste pokaždé museli manuálně ladit.

USB a sloty pro kartu SD pro přehrávání fotografií a hudby

USB a sloty pro kartu SD pro přehrávání fotografií a hudby

Díky kompletní přenositelnosti souborů si můžete užívat pohodlí i zábavy, protože pomocí slotů USB a pro kartu SD budete mít přístup k více skladbám a fotografiím.

Vychutnejte si hudbu nebo rozhlasové kanály při prohlížení fotografií

Vychutnejte si hudbu nebo rozhlasové kanály při prohlížení fotografií

Užijte si zobrazení svých fotografií při poslechu oblíbené hudby nebo stanice rádia VKV. Stačí jen zvolit z nabídky „Photo with music“ (Fotografie s hudbou) pak se posadit a užít si oboje zároveň. Radiobudík Philips přichází se sloty pro USB a paměťové karty SD, takže si můžete přehrávat svoji oblíbenou hudbu ve formátu MP3 a WMA na radiobudíku a zobrazit své oblíbené digitální snímky na displeji LCD.

Technické specifikace

Získat podporu pro tento výrobek

Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy

Recenze

Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte exkluzivní nabídky

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu

Chci dostávat reklamní sdělení o výrobcích, službách, událostech a akcích společnosti Philips, která jsou založená na mých preferencích a zájmech. Kdykoli se mohu snadno odhlásit.

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu