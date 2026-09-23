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Ukončeno
AJL308/12
Probuďte se s fotografií svých milovaných
Proč nedodat smysl denní rutině pomocí oblíbené fotografie nebo písničky ve vaší blízkosti? Radiobudík Philips se 7” barevným displejem a praktickým rozhraním USB a slotem pro kartu SD vám pomůže začít váš den správně.
Digitální rádio FM nabízí další hudbu k vaší hudební kolekci na audiosystému Philips. Stačí jen naladit stanici, pro kterou chcete nastavit předvolbu, stisknout a podržet tlačítko předvolby, aby si přístroj zapamatoval naladěnou frekvenci. S předvolenými rádiovými stanicemi, které mohou být uloženy, můžete rychle naladit svoji oblíbenou stanici, aniž byste pokaždé museli manuálně ladit.
Díky kompletní přenositelnosti souborů si můžete užívat pohodlí i zábavy, protože pomocí slotů USB a pro kartu SD budete mít přístup k více skladbám a fotografiím.
Užijte si zobrazení svých fotografií při poslechu oblíbené hudby nebo stanice rádia VKV. Stačí jen zvolit z nabídky „Photo with music“ (Fotografie s hudbou) pak se posadit a užít si oboje zároveň. Radiobudík Philips přichází se sloty pro USB a paměťové karty SD, takže si můžete přehrávat svoji oblíbenou hudbu ve formátu MP3 a WMA na radiobudíku a zobrazit své oblíbené digitální snímky na displeji LCD.
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